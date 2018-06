Brzorastući div - dođite i otkrijte moć native oglašavanja

Do sada već i ptice na grani znaju što je PR, no native vrsta oglašavanja ubrzanim koracima postaje jedan od najuspješnijih načina kako privući što veći broj oglašivača jer postiže izvrsne rezultate. Ali, takve rezultate mogu postići samo oni koji razumiju temelje native oglašavanja, a upravo će oni iz vlastitog iskustva govoriti o tome na konferenciji Marketing&Sales by Numbers.

Konferencija će se održati 13. lipnja u prostoru HUB385, a sastojat će se od 3 dinamične runde razgovora, koje će trajati po 15 minuta. Ulogu moderatorice imat će Gordana Galović iz 404 agency, dok će se u rundama izmjenjivati stručnjaci iz područja nativea i njihovi klijenti:

1. RUNDA

Ivan Brezak Brkan, Netokracija

Liliana Božić, Vipnet

2. RUNDA

Nataša Šudelija, 24ContentHaus

Katarina Kantolić, Addiko

3. RUNDA

Iva Ušćumlić, Media Val

Gea Kariž, Mastercard Hrvatska

Konferencijom se među ostalim stvarima želi naglasiti da native nije samo sponzorirani sadržaj, a koja je njegova svrha i kako se producira kvalitetan native sadržaj objasnit će vodeći stručnjaci u području nativea u Hrvatskoj, ali i šire.

Ako i vi želite spoznati moć ovog oblika oglašavanja, ali i čuti kako izgleda kad se teorija iz knjiga pretvori u uspješnu praksu, prijavite svoj dolazak na konferenciju ovdje.