Čačić: Neoporezivi dio plaće odmah treba podići na 5000 kn

Plaće u tri županije: Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj, koje su najveći izvoznik i najsnažnija industrijska regija, više nisu najniže, ali su i dalje pri dnu u državi, upozorio je Čačić

<p>Predsjednik Narodne stranke - Reformista<strong> Radimir Čačić r</strong>ekao je u srijedu u Čakovcu kako su niske plaće radnika problem 3. izborne jedinice te smatra da bi se neoporezivi dio osobnog dohotka odmah trebao podići na 5000 kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Plaće u tri županije: Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj, koje su najveći izvoznik i najsnažnija industrijska regija, više nisu najniže, ali su i dalje pri dnu u državi, upozorio je Čačić i dodao kako bi se neoporezivi dio osobnog dohotka odmah trebao podići na 5000 kuna jer bi najslabije plaćeni, a to su industrijski radnici tada dobili 350 kuna veće plaće.</p><p>Predstavljajući izborni program svoje stranke za parlamentarne izbore, Čačić se zauzeo za ponovno oslobađanje poduzetnika za sav reinvestirani novac, što je bilo na snazi od 2012. do 2018. godine.</p><p>U vezi s mirovinama rekao je kako Europska unija ima petinu stanovnika u mirovini, mi četvrtinu, ali u relativnom iznosu naše mirovine čine 10 posto BDP-a, a u ostalom dijelu Europe 11 posto BDP-a.</p><p><strong>Čačić: Stariji ne mogu u Irsku, moraju preživjeti ovdje</strong></p><p>"Mi se protivimo prijedlogu povećanja socijalnog davanja za pojedinca s 800 na 1500 kuna. Mi smo stava da to treba potpuno ukinuti jer zdrav, radno sposoban čovjek ne treba primati godinama socijalnu pomoć", poručio je i dodao da takvi ljudi trebaju raditi. Smatra da onaj tko hoće može naći posao u Hrvatskoj, a može i u Europskoj uniji jer smo dio zajedničkog tržišta rada.</p><p>Čačić umjesto toga traži da se uvede minimalna pomoć staračkom kućanstvu koje mora imati minimalne prihode od 2000 kuna jer ispod toga ne može opstati.</p><p>"Ti ljudi ne mogu otići u Irsku, moraju preživjeti ovdje", istaknuo je.</p><p>Govoreći o demografiji, istaknuo je kako su Reformisti za to da država pruži jamstva da svaka općina ima vrtić ili više njih te da subvencionira 40 posto cijene za prvo dijete, 70 posto za drugo i 100 posto za svako sljedeće dijete.</p><p>Rodiljne naknade u visini plaće, tražimo sustav robnih rezervi</p><p>Također je rekao kako rodiljne naknade destimuliraju one sa srednjim i višim primanjima te da sve rodilje trebaju imati destimuliranu naknadu i da naknada treba iznositi onoliko koliko je bila plaća.</p><p>U poljoprivredi se zauzeo za uspostavu sustava robnih rezervi koji jamči stabilnost tržišta u ratarstvu i stočarstvu.</p><p>Za sjever Hrvatske smatra pak da najviše može pomoći pri velikim državnim infrastrukturnim projektima, poput izgradnje obilaznica, mostova i brze pruge prema Zagrebu.</p><p>"Naša poruka je namijenjena onima čija odluka o glasovanju nije uronjena u prošlost i odbojnost prema drugoj strani, nego prema onima koji traže rezultate", poručio je Čačić.</p><p>Osvrnuo se i na Most, Pametno i slične stranke "kojih nema u općinskim, gradskim ili županijskim vijećima, a sada traže glasove".</p><p>"Gdje ste bili protekle četiri godine?" upitao je Čačić i dodao: "Nisu vas zanimali ni naši vrtići, ni naše škole, ni naše ceste."</p><p><strong>Dania: Iz Zagreba dolaze pohvale, ali ne i potpore</strong></p><p>Posljednja na listi Reformista, zamjenica međimurskog župana Sandra Herman je rekla kako je iza nje dugogodišnja politička karijera, ali i godine u obrazovanju, kulturnom amaterizmu i turizmu, te da su točke programa vrlo realne.</p><p>Načelnik Nedelišća, najveće međimurske općine, nezavisni kandidat Darko Dania je rekao kako je odlučio biti na listi s reformistima jer nositelj liste ima iskustvo i znanje.</p><p>"Nama u Međimurje iz Zagreba dolaze samo pohvale, ali nam ne dolazi potpora za naše projekte", istaknuo je Dania i pozvao sve oni koje su razočarali i SDP i HDZ da daju potporu njima jer ih sigurno neće iznevjeriti.</p>