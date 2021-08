Svatko tko imalo ozbiljno računa na određeni uspjeh u poslovnom smislu danas je doslovno opsjednut učinkovitošću. Suvremeni svijet biznisa izgleda kao da je netko pritisnuo tipku za ubrzano premotavanje, dok, s druge strane, većina direktora i poduzetnika vremenom još upravlja na isti, stari način, od prije deset i više godina. A to naprosto nije dovoljno dobro ni dovoljno brzo. Jer u poslovnom svijetu vrijeme je novac. Radnu učinkovitost trebalo bi proučavati i usavršavati jednako strastveno kao što to činimo s prodajnim vještinama, marketingom, leadershipom ili menadžmentom.

Radite pametnije, a ne brže i više – jedan je od savjeta koje možete čuti od mnogih stručnjaka za upravljanje vremenom. Ako ste i vi jedan ili jedna od onih koji vlastitu uspješnost i važnost mjere brojem mailova u inboxu, jeste li možda pomislili da bi oni zapravo mogli biti pokazatelj da niste baš najbolje organizirani te da zbog toga niste produktivni koliko biste mogli biti?

Za mikro, male i srednje poduzetnike optimizacija poslovanja osobito je važna, a mi vam u članku donosimo pet savjeta koji će vam pomoći da povećate radnu učinkovitost, maksimizirate kvalitetu poslovanja i ostvarite bolje poslovne rezultate.

Planirajte, planirajte, planirajte

Ambiciozni ljudi naprosto obožavaju uroniti u svoje radne obaveze čim nogom kroče u ured. No to baš nije najmudriji izbor. Prema planetarno popularnom autoru i stručnjaku za upravljanje vremenom, Brianu Traceyu, samo jedna minuta planiranja na početku radnog dana uštedjet će vam deset minuta efektivnog rada! Zato se pokušajte oduprijeti želji da brže-bolje počnete križati zadatke sa svoje to-do liste. Radije dobro razmislite o tome koji od njih uopće treba rješavati.

Dajte prednost najvažnijem zadatku

Namjerno nismo rekli – najhitniji zadatak jer često najvažnije i najhitnije nije isto. Kad biste za svaki put kad ste kao rok za predaju nekog prijedloga, rješenja ili prezentacije čuli riječ – jučer, dobili samo jednu kunu, danas biste bili silno bogati. Kad naučite razlikovati hitno od važnoga, moći ćete mnogo bolje strukturirati svoj dnevni, tjedni ili mjesečni plan, štedjet ćete vrijeme, ali i živce. A ako uz to naučite pristojno odbiti neki posao i reći to famozno "ne", na dobrom ste putu. Jer upravo važni, ne toliko hitni zadaci vode do poslovnog uspjeha. Planiranje, učenje, marketing, razvoj vještina i izgradnja odnosa samo su neki od njih.

Stop nepotrebnim sastancima!

Svakog dana dobivate pozive na razne sastanke. No priznajte sebi iskreno - je li baš na svima doista neophodna vaša nazočnost? Odličan način da raskrčite svoj kalendar i uštedite mnogo dragocjenog vremena jest da počnete odbijati one sastanke koji mogu proći i bez vas, ali i one čija se tema lako može pretočiti u e-mail. Ako vi organizirate sastanak, budite sigurni da za njim postoji realna potreba te da imate relevantan dnevni red. Osim što ćete tako uštedjeti svoje vrijeme, pokazat ćete i poštovanje prema vremenu svojih kolega.

Uvedite detox od društvenih mreža

Jeste li znali da prosječan čovjek u danu na mobitelu provede čak 3 sata i 15 minuta? U ruke ga uzima 58 puta, a od toga 30 puta upravo tijekom radnog vremena. Kako biste radili pametnije i učinkovitije, nužno je u danu odrediti vrijeme bez mobitela. Tijekom radnog dana napravite detox od svih distrakcija, poput društvenih mreža, messengera i raznih chat grupa te se okrenite tehnologijama i aplikacijama koje vam mogu pomoći u poslovanju.

Uz mFinu možete doći i do najvažnijih informacija o svim Fininim poslovnicama. Dostupni su vam i javni adresar te tečajna lista uz mogućnost konverzije iznosa iz bilo koje ponuđene valute u sve druge ponuđene valute. A tu su i usluge Kalkulator, m-Blokada i m-Očevidnik. Više o mFini saznajte ovdje: https://www.fina.hr/mfina.

Završite dan planom za sutra

Želite li svoj radni dan početi listom zadataka i ciljeva, najbolje ju je sastaviti večer prije. Uzmite si desetak minuta na kraju svakog radnog dana kako biste zapisali sve važne stvari koje biste mogli zaboraviti, kao i neke od prioriteta za idući dan. Tako ćete već sutra ujutro fokusirani krenuti na rješavanje bitnih stvari, a nećete gubiti vrijeme pretražujući mailove u potrazi za rokovima i detaljima zadataka. Također, nećete se dati omesti odgovaranjem na mailove koji su stigli u vaš inbox tijekom večeri ili rano ujutro. Osim toga, strukturiranost će vam pružiti dodatnu sigurnost i smirenost, pa nećete nepotrebno rasipati energiju i gubiti živce. Na tome će vam zahvalni biti i vaši kolege.