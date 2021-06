Krajem 2019. godine Europska komisija predstavila je Zeleni plan, u kojem se obvezala da će do 2050. godine Europa postati prvi klimatski neutralan kontinent. Taj plan donosi odgovore na ekološke izazove u području klime i okoliša te sadrži strategiju za postizanje održivosti gospodarstva EU. Jedini način za provedbu tog plana je pretvoriti EU u pošteno i prosperitetno društvo, s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem nema neto emisija stakleničkih plinova u 2050. godini i u kojem gospodarski rast nije povezan s uporabom resursa.

Ovaj ambiciozni plan iz Bruxellesa osmišljen je kako bi stanovništvu donio niz benefita: osigurao nova radna mjesta, očuvao prirodni okoliš, smanjio razorni utjecaj klimatskih promjena, poboljšao život građana i omogućio poduzećima u EU da zauzmu globalno vodeći položaj u području čistih proizvoda i tehnologija. Za zadatak ima i zaštititi, sačuvati te ojačati prirodni kapital EU te zaštititi zdravlje i dobrobit građana od rizika i utjecaja povezanih s okolišem. Takav plan zahtijevat će masovna javna ulaganja i povećane napore za usmjeravanje privatnoga kapitala prema klimatskim i ekološkim akcijama.

Europski Zeleni plan sadržava okvirni plan s mjerama za unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo te za zaustavljanje klimatskih promjena, obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja.

Strategija 'od polja do stola'

Poznato je da je europska hrana zdrava, bogata hranjivim tvarima i kvalitetna. No trebala bi postati i globalni standard za održivost. Iako je prelazak na održive sustave počeo, proizvodnja hrane i dalje uzrokuje onečišćenje zraka, vode i tla te pridonosi gubitku biološke raznolikosti i klimatskim promjenama. Strategija "od polja do stola" bori se protiv klimatskih promjena te teži zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti, a ključnu ulogu imat će europski poljoprivrednici i ribari. Njen cilj odnosi se na poticanje održive potrošnje hrane i promicanje cjenovno pristupačne zdrave hrane za sve.

Nulta stopa onečišćenja za netoksičan okoliš

Za stvaranje netoksičnog okoliša potrebno je obnoviti prirodne funkcije podzemnih i površinskih voda. To je ključno za očuvanje i obnovu biološke raznolikosti jezera, rijeka, močvara i ušća te sprečavanje i ograničavanje štete od poplava. Ovdje je za održivost ključna strategija o kemikalijama. Ona će pridonijeti zaštiti građana i okoliša od opasnih kemikalija te potaknuti inovacije za razvoj sigurnih i održivih alternativa.

Opskrba čistom, cjenovno pristupačnom i sigurnom energijom

Energetska učinkovitost prema Zelenom planu mora biti prioritet. Više od 75% emisija stakleničkih plinova u EU dolazi od proizvodnje i upotreba energije u gospodarskim sektorima. Ključno je razviti energetski sektor koji se temelji na obnovljivim izvorima, uz postupno ukidanje uporabe ugljena i dekarbonizaciju plina. Istodobno, opskrba energijom u EU mora biti sigurna i cjenovno pristupačna za potrošače i poduzeća.

Što se Hrvatske tiče, ona je trenutno u vrhu država EU prema udjelu obnovljivih izvora energija u bruto finalnoj potrošnji energije. U tom se kontekstu HEP grupa, kao jedna od vodećih energetskih tvrtki u jugoistočnoj Europi, već opredjelila za obnovljivi scenarij razvoja do 2030. godine, koji je komplementaran Zelenom planu i koji se temelji na četiri glavna segmenta. Prvi segment čini nastavak revitalizacije hidroelektrana, koje i dalje ostaju najvažniji obnovljivi izvori u sustavu HEP-a. U revitalizaciju hidroelektrana, koja je pokrenuta 2012. godine, do 2030. godine uložit će se ukupno oko 3,9 milijardi kuna, a od čega je do danas uloženo nešto više od jedne trećine sredstava. Drugi je izgradnja novih hidroelektrana, a najvažniji projekt je dogradnja hidroenergetskog sustava Senj.

Sljedeći segment odnosi se na izgradnju i preuzimanje projekata sunčanih (SE) i vjetroelektrana (VE), odnosno elektrana koje koriste obnovljive izvore energije. Početkom 2019. HEP je preuzeo SE Kaštelir u radu, a u rujnu prošle godine u rad je puštena SE Vis, snage 3,5 MW, prva velika sunčana elektrana na otocima. Krajem travnja u rad je puštena VE Korlat, snage 58 MW, prva HEP-ova vjetroelektrana, dok su u pokusnom radu sunčane elektrane Marići i Kaštelir 2 u Istri. Pred završetkom izgradnje su elektrane kod Stankovaca i Obrovca, koja će s priključnom snagom od 7,35 MW biti najveća sunčana elektrana u Hrvatskoj te SE Vrlika jug u radnoj zoni Kosore. U izgradnji je i SE Cres kod Orleca, snage 6,5 MW. Uz to, HEP u ovom trenutku u različitim fazama razvoja ima još oko 50 projekata obnovljivih izvora energije. Četvrti segment obnovljvog scenarija čini izgradnja visokoučinkovitih kogeneracija na plin. U izgradnji je novi blok u Elektrani-toplani Zagreb koji će imati 150 MW električne i 114 MW toplinske snage. Novo kombi-kogeneracijsko postrojenje HEP planira i u Osijeku te na lokaciji termoelektrane Rijeka.

U svim spomenutim tehnologijama, HEP do 2030. godine planira dobiti 1.500 MW nove snage, od čega u vjetroelektranama 350 MW, a jednako toliko i u sunčanim elektranama.