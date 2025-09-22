Aerodrom u Rimu otvorio hotel za pse: Kamera, masaže i mirisi za opuštanje, a cijene od 40 €

Rimska zračna luka Fiumicino otvorila je "Dog Relais", jedan od prvih hotela za pse smještenih unutar velikog europskog aerodroma, nudeći putnicima praktično rješenje za brigu o njihovim ljubimcima tijekom putovanja. Prema pisanju portala Economic Times, ovaj objekt nudi sve, od osnovne njege do wellness tretmana poput aromaterapije.

Vlasnici pasa često se suočavaju s dilemom prije putovanja: ostaviti voljenog ljubimca kod prijatelja, unajmiti čuvara ili ga smjestiti u pansion? Svaka od ovih opcija zahtijeva značajno planiranje i logistiku, što može biti stresno i dugotrajno.

Međunarodna zračna luka Fiumicino u Rimu odlučila je pojednostaviti taj proces otvaranjem hotela za pse na samoj lokaciji, slijedeći sličnu inicijativu viđenu u Frankfurtu. Osoblje "Dog Relais" hotela čak može preuzeti pse izravno s terminala, omogućujući vlasnicima da bez odlaganja nastave prema svom letu.

"Ovaj se projekt uklapa u našu strategiju pružanja sveobuhvatnog iskustva putnicima", izjavila je Marilena Blasi, komercijalna direktorica tvrtke Aeroporti di Roma, koja upravlja zračnim lukama u talijanskoj prijestolnici. "U ovom slučaju, pružamo usluge psima, ali i njihovim vlasnicima."

Luksuzni smještaj i personalizirana briga

Osnovni smještaj u hotelu za pse košta oko 40 eura i uključuje sobe s podovima s kontroliranom temperaturom i privatnim vrtovima. Za plašljivije ili pse koji preferiraju samoću, osigurani su boksovi na rubu objekta, gdje imaju interakciju isključivo s osobljem, umjesto s drugim psima u zajedničkim prostorima. Noću se kroz zvučnike u sobama pušta ambijentalna glazba na frekvenciji od 432 herca, dizajnirana za opuštanje.

U ponudi su i brojne dodatne usluge, od standardnog šišanja, kupanja i čišćenja zuba, do luksuznijih tretmana poput aromaterapije s mirisima lavande ili paprene metvice za smirenje, ili masaže kremom od arnike za bolne mišiće i zglobove.

Foto: Aeroport di Roma/Promo

Vlasnici koji žele stalan nadzor nad svojim ljubimcima mogu odabrati premium sobu za 60 eura, opremljenu ekranom za video pozive 24 sata dnevno. Putem posebne aplikacije povezane s dozatorom, mogu čak i na daljinu nagraditi svog psa poslasticom. Objekt ne služi samo putnicima, već i kao dnevni vrtić za pse.

Iskustva zadovoljnih vlasnika

Alessandra Morelli, koja radi u ljudskim resursima tvrtke Aeroporti di Roma, redovito ostavlja svoju dvogodišnju labradoricu Ninu u hotelu.

"Otkako mogu dovesti Ninu ovdje, moj život i ravnoteža između privatnog i poslovnog su se promijenili. Sada mogu uživati u radnom danu i osobnim putovanjima u potpunom miru", rekla je 47-godišnja Morelli.

Dario Chiassarini, 32-godišnji prodavač automobila, počeo je dovoditi svoje štene rotvajlera, Athenu, na treninge u "Dog Relais" zbog čistoće, organizacije i pristupačne lokacije. Kaže da će bez oklijevanja koristiti usluge hotela kad god on i njegova djevojka budu trebali putovati.

"Povjerit ćemo im Athenu bez ikakve sumnje, prvenstveno jer smo upoznali ljude koji ovdje rade i vidjeli ljubav koju gaje prema životinjama", istaknuo je Chiassarini.

Foto: Aeroport di Roma/Promo

Hotel za pse pokazao se iznimno popularnim. Svih 40 soba bilo je popunjeno tijekom kolovoza, mjeseca kada Talijani tradicionalno odlaze na godišnje odmore. Od otvaranja u svibnju, prosječna popunjenost iznosila je gotovo dvije trećine, potvrdila je Blasi.

Istog mjeseca kada je hotel otvoren, talijanska uprava za civilno zrakoplovstvo promijenila je pravila kako bi omogućila prijevoz velikih pasa unutar kabina zrakoplova na domaćim letovima, pod uvjetom da su smješteni u sigurnim transporterima. Prema riječima ministra prometa Mattea Salvinija, prvi takav let bit će 23. rujna.

Salvini priznaje da, iako su mnogi sretni zbog ove odluke, drugi bi se mogli osjećati nelagodno. Ipak, zaključio je: "Uvijek moramo koristiti zdrav razum, ali... za mene je ovo izvor ponosa i korak naprijed s civilizacijskog stajališta."

Foto: Aeroport di Roma/Promo