Afganistanac se nada pobjedi u showu jer je 'pljunuti' Trudeau

Afganistanac Abdul Salam Maftoon nije imao pojma tko je Justin Trudeau dok se nije prijavio na talent show u kojem je 'pobrao' svu pažnju zbog nevjerojatne sličnosti s kanadskim premijerom.

Salam Maftoon Afghan singer looks a lot like Canadian Prime Minister Justin Trudeau and his fans and followers are surprised at the resemblance. pic.twitter.com/nLSQCulccU — Khalil Hakimi (@KhHakimi1) January 7, 2019

Maftoon je pjevao odjeven u tradicionalnu odjeću, a dolazi iz afganistanske regije Badakhshan.

Nakon nastupa u showu ljudi su ga počeli zvati Salam Trudeau, a korisnici interneta odmah su počeli raditi foto kompilacije političara i pjevača. Najveća razlika između Maftoona i Trudeaua je u tome što su Afganistancu prva gornja dva zuba zlatna.

Maftoon se nada da bi zbog sličnosti mogao pobijediti u showu. Sada je među prvih osam natjecatelja.

- Nisam znao ništa o njemu dok nisam vidio fotografije na društvenim mrežama. Sličnost je povećala moje šanse za pobjedu za 50 posto - rekao je Maftoon za AFP.

- Želim ga upoznati, ako on to želi, jer on je globalno poznat, a ja sam siromah iz udaljenog dijela Afganistana - rekao je, prenosi Indianexpress.

WHY DOES SALAM MAFTOON LOOK LIKE JUSTIN TRUDEAU IM DYINFBSHAB pic.twitter.com/oegsGaFqR3 — bahar (@baharfirooz) January 11, 2019

With Justin Trudeau’s long lost Afghan brother. 😃 pic.twitter.com/zXzXISULXE — Ramiz Bakhtiar (@RamizBakhtiar) January 10, 2019

Trudeau is so popular in the Middle East that he even got his Afghan double. No one is making this up folks...👇🏻👇🏿👇🏽👇🏼👇🏾#TrudeauOut2019 pic.twitter.com/YkCFl1RWOx — Canadians vs Trudeau (@CndsVSTrudeau) January 8, 2019