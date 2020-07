Aktualni predizborni spotovi vrijedni spomena: Pupi, HDZ osobno i Kekinovi 'sretni ljudi'

Političari se i u ovoj kampanji trude ispasti neobični, prikazuju sebe kao običnog smrtnika, a ima i onih koji pjesmom pokušavaju angažirati birače. Evo koji su nam aktualni preizborni spotovi zapeli za 'oko', dio prvi

<p>Da se razumijemo, preizborni politički spotovi oduvijek su bili više 'šrotovi' nego spotovi. Ranije su se radili na 'isti kalup' i izazivali osjećaj susramlja, a danas je ponuda istih malo raznovrsnija.</p><p>I dok je narod preopterećen zadržavanjem radnih mjesta nakon pandemije korona virusa i potresa, političari su opterećeni kako doprijeti do istog tog naroda uoči nadolazećih parlamentarnih izbora. Trude se ispasti neobični, pa čak i bizarni, prikazuju sebe kao malog čovjeka iliti običnog smrtnika, a ima i onih koji pjesmom pokušavaju angažirati nove birače.</p><p>Kao što smo neki dan iz bogate riznice predizbornih spotova izvukli najbizarnije u hrvatskoj povijesti, tako smo pomnije 'prošli' i kroz političke video uratke ove predizborne kampanje. Evo onih koji su nam 'zapeli' za oko/uho.</p><h2>SDSS - 'Svadba po uputama za 'novo normalno' vrijeme' i 'Pupi je kriv za sve'</h2><p>Bilo to nekom drago ili ne, SDSS je ovu promidžbenu kampanju odradio uspješno. Nismo marketinški stručnjaci da bi mogli tako nešto konstatirati već samo prenosioci i konzumenti sadržaja. Sadržaja koji se dijeli i o kojem se priča.</p><h2>Stožer + Plenković sasvim osobno</h2><p>Plenkiju, Berošu i Božinoviću ptičica je šapnula da se u ovo moderno digitalno vrijeme razne tvrtke u reklamiranju 'spuštaju' na razinu malog čovjeka, kupca njihovih proizvoda. Zašto ne bismo i mi, pomisli HDZ. I tako je krenuo 'Podcast Sigurna Hrvatska' u kojoj istaknuti HDZ-ovci ne pričaju o poslu već o svom privatnom životu. Da bi se približili svom glasaču. Tako smo npr. saznali da su Plenkijeva djeca oduševljena 'Ježevom kućicom', da Beroš ne zna popraviti auto i da je Božinoviću 'Dingač zakon'.</p><h2>Bernardić malo o privatnom životu i ostali hvalospjevi</h2><p>Restart koalicija svojim glavnim predizbornim spotom nije osvojila mjesto na ovoj listi, no skoro 6-minutni monolog Davora Bernardića nešto je za što svaki Hrvat ima vremena. Svi želimo saznati što je zagrebačkog osamnaestgodišnjaka iz radničke obitelji motiviralo da se politički angažira, zašto je izabrao baš socijaldemokraciju kao političku opciju i zašto o sebi mora pričati baš toliko dugo.</p><h2>Mile Kekin posudio stranci pjesmu, imaju i repera</h2><p>Koalicija stranaka okupljenih oko platforme Možemo! objavila je spot na pjesmu Mile Kekina 'Sretni ljudi' u kojoj se čuje red truba, red gitare, a ima i repera. Frontmen Hladnog piva i njegova supruga Ivana, inače psihijatrica zagrebačkog KBC-a, priključili su se platformi Možemo! jer se nadaju da njihov aktivizam može potaknuti pozitivne promjene u Hrvatskom društvu.</p><h2>Škoro predsjednik u utrci za premijera</h2><p>Škoro je svoj predizborni spot objavio još prije 8 mjeseci i to na Dan neovisnosti. U raskošnom aranžmanu dronovi lete nad morom i poljima, pojavljuju se kadrovi Dubrovnika, jezera, konja, nasmijanih djevojaka u narodnim nošnjama. U pozadini svira njegov hit 'Sude mi'.</p><h2>Most vam predlaže da u kratkom videu pogledate sve afere Mosta<iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bL8dZLVwkFI" width="560"></iframe></h2><p>Teško je reći je li jeftina produkcija videa uz naglašenu dramatičnost i pokoju apokaliptičnu scenu dovela do dojma da je predizborne spotove MOST-a radio amater, no svakako se čini da su odlučili da im vizualni identitet kampanje i nije toliko bitan.</p><h2>Živi zid uzeo isječke iz TV vijesti</h2><p>Movie Maker najbolji prijatelj Živog zida. Uz slogan 'Dosta pljačke', Sinčiću se to činilo dosta.</p>