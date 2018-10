Amerikanka udana za Hrvata: 'Ovdje su svi ljudi praznovjerni'

Bok ljudi, ja sam Kaleigh Hendershot i danas ćemo razgovarati o praznovjerjima u Hrvatskoj - započinje svoj video YouTuberica, inače Amerikanka koja se nakon udaje za Hrvata preselila u Hrvatsku i svoj kanal This Croatian Life (Ovaj hrvatski život) posvetila situacijama u kojima se našla otkako živi s Hrvatom u Hrvatskoj.

Na početku je pred ogledalom objasnila svojoj publici u što je odjevena - crni pulover i crne push up traperice.

Potom je nadugačko i naširoko počela najavljivati svoj Instagram profil namijenjen zdravom životu, a zatim se ponovno vratila na praznovjerja u Hrvatskoj koja su izravno povezana sa zdravljem.

- Upozoravam vas, neke od vas će ovo uvrijediti, ali ja to moram izbaciti iz sebe - započela je svoj 15 minuta dugačak video.

- Na primjer, Ako vam je hladno i ako nemate džemper - to je jedno od praznovjerja u Hrvatskoj - ako nemate džemper ili jaknu, prehladit ćete se. Želim reći, ljudi su prije vjerovali u to, i moja baka bi mi to govorila, ali ljudi vam to inače neće baš često govoriti. Ali ako me ovdje netko vidi bez veste - ljudi jednostavno polude. To je jednostavno staro praznovjerje..., razumijete - ističe Kaleigh.

Foto: screenshot/Youtube

- Druga stvar s kojom sam se dosta susretala otkako sam u Hrvatskoj, a nikad prije mi se nije događalo je - problem sjedenja na betonu.

Dakle, ispada da ćete se jako razboljeti ako sjedite na golom betonu. Jednom sam sjedila na hladnom betonu i baka mog supruga je kazala ‘O moj Bože’ i otrčala da mi donese nešto na što ću sjesti - priča Kaleigh.

- Hodanje bosih nogu. Nisam nikad prije razmišljala o tome, hodam li bosa zimi ili ne. Ali ovdje vas ne smiju vidjeti bez papuča. Baš nikad ne smijete hodati bosi po hladnom podu. Ne znam u čemu je problem. Ali to ovdje je problem i nemojte to raditi - savjetuje.

Još jedna stvar - ne smijete izaći iz kuće s mokrom kosom.

Foto: screenshot/Youtube

- Meni to baš nije jasno. U Americi bih redovno izlazila iz kuće iako sam se tek otuširala, ali ovdje je to strogo zabranjeno. Čak su mi rekli da mora proći barem osam sati od trenutka kad vam je kosa mokra do trenutka kad izađete iz kuće - navodi.

- U Americi na faksu redovito viđate cure koji se otuširaju prije predavanja, dođu s mokrom kosom i nikome to nije čudno. Ovdje to nikako ne smijete raditi - zaključuje.

- Klima je štetna i možete se razboljeti, čak i umrijeti. Od klime može vas boljeti glava, ali dobro, taj dio je ponekad i točan, tako da to shvaćam - kaže.

- Najveće praznovjerje u Hrvatskoj – propuh. Kad otvorite prozor i vrata u istoj sobi, dođe do ubojitog protoka zraka. Ljudi su mi ovdje govorili da zatvorim prozor, gledali me kao da sam luda. Mislim, to je samo povjetarac... Ako niste iz Hrvatske, trebam objasniti da postoji vjerovanje da vam propuh može napraviti puno stvari, mogu vas zaboljeti glava, oči, vrat, leđa… Ne mogu shvatiti zašto ljudi ne pomisle da je riječ o alergijama ili o nečemu drugome, a ne zraku.

Jedno od posljednjih praznovjerja za koju Kaleigh ne vjeruje da je praznovjerje, no njezin suprug smatra da je, jest - južina.

- Što je južina? U osnovi kako ja to razumijem, to je promjena u barometarskom tlaku i kad se ta promjena dogodi, svi je osjete, na ovaj ili onaj način. Ja čvrsto vjerujem u južinu, jer južina je znanost. Okej? I stvarno je osjećam, kad se to dogodi, imam hrpu simptoma - spava mi se, umorna sam, čangrizava, imam napade panike.... Jedino... imam jedan problem kad je južina u pitanju - koristim je kao ispriku kad god mogu. Ako sam umorna, gladna, ako mi se jede puno sladoleda, jednostavno okrivim južinu - objašnjava Kaleigh.

