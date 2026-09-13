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NEOBIČAN PRIZOR

Anakonda na obali Dunava: Žena se sunčala pa ugledala zmiju dugu više od dva metra

Piše 24sata,
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Anakonda na obali Dunava: Žena se sunčala pa ugledala zmiju dugu više od dva metra
Foto: Njemačka policija
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Na teren su stigli policija, vatrogasci i stručnjak za gmazove. Potvrđeno je da je riječ o južnoameričkoj anakondi koja je najvjerojatnije pobjegla iz zatočeništva

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Neobičan prizor iznenadio je 66-godišnju ženu na obali Dunava u Donjoj Bavarskoj. Dok se sunčala kod Kirchrotha, u okrugu Straubing-Bogen, primijetila je veliku zmiju dugu više od dva metra i odmah shvatila da nije riječ o vrsti kakva se uobičajeno može vidjeti na tom području.

- Bila je dulja od zmija koje ovdje viđamo - ispričala je kasnije. Na teren su ubrzo stigli policajci, vatrogasci i stručnjak za gmazove, koji je potvrdio da je riječ o anakondi, velikoj zmiji iz porodice udava koja prirodno živi u Južnoj Americi.

Prema prvim procjenama, životinja je najvjerojatnije dulje vrijeme bila držana u zatočeništvu. Prilikom hvatanja nije pružala otpor. U Bavarskoj je držanje anakondi dopušteno samo pod strogim uvjetima jer se velike zmije iz porodice udava prema tamošnjim propisima smatraju opasnim divljim životinjama.

Anakonde mogu dosegnuti impresivne dimenzije. Najveći primjerci mogu narasti i do devet metara te težiti oko 200 kilograma. Manji primjerci hrane se uglavnom pticama, dok odrasle ženke mogu loviti znatno veći plijen, poput kapibara, mladih jelena i kajmana. Plijen usmrćuju snažnim stezanjem, a zatim ga gutaju cijelog.

Zasad nije poznato kome je pronađena anakonda pripadala ni kako je završila na obali Dunava.

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