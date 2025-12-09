Obavijesti

MJESEC DARIVANJA

ANKETA Sve više ljudi kupuje poklone uz pomoć umjetne inteligencije, hoćete li i vi?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: canva/ilustracija

Gotovo trećina osoba u dobi od 25 do 34 godine vjeruje da će pomoću umjetne inteligencije pronaći personaliziraniji poklon...

Nemojte reći Djedu Božićnjaku, ali umjetna inteligencija će ove godine odlučiti što će milijuni Britanaca dobiti za Božić. Prema istraživanju koje je proveo Daily Star, svaki osmi Britanac mlađi od 35 godina planira koristiti AI asistente za kupovinu kako bi odabrao darove za svoje prijatelje i obitelj.

Dok će se ukupno gotovo jedan od deset Britanaca svih dobnih skupina okrenuti strojevima za inspiraciju pri odabiru blagdanskih poklona, podaci otkrivaju duboku podjelu među generacijama.

Britanci su podijeljeni oko toga jesu li AI botovi zaista bolji u pronalaženju savršenog dara za onog prijatelja, rođaka ili supružnika kojem je teško ugoditi. Gotovo trećina osoba u dobi od 25 do 34 godine vjeruje da će pomoću umjetne inteligencije pronaći personaliziraniji poklon.

Međutim, jednak postotak mlađih od 35 godina, njih 32%, sumnja da tehnologija može nadmašiti ljudske instinkte i intimno poznavanje ukusa voljenih osoba. Stariji Britanci pokazuju najviše skepticizma. Čak tri od pet osoba starijih od 55 godina izražava sumnju u prednosti korištenja botova temeljenih na strojnom učenju za božićnu kupovinu.

Samo jedna od deset osoba iz te dobne skupine vjeruje da će AI asistenti pružiti veću "personalizaciju" pri odabiru darova, dok je više od 30% njih izjavilo da su jednostavno "nesigurni" u vezi s ovom tehnologijom.

Glasnogovornica tvrtke Braze, platforme za angažman kupaca koja je provela istraživanje na 2.000 odraslih Britanaca, izjavila je: "Istraživanje pokazuje da se očekuje kako će AI asistenti za kupovinu utjecati na oko 8% ukupne kupovine božićnih darova. No, ta brojka skriva dramatičan generacijski jaz koji preoblikuje način na koji Britanci kupuju za blagdane."

Dodala je: "Kako sezona božićne kupovine ulazi u svoje ključne tjedne, novo istraživanje otkriva da će se gotovo svaki osmi mladi Britanac okrenuti alatima poput ChatGPT-a kako bi pronašli idealne darove. Ipak, većina potrošača i dalje nije uvjerena da će umjetna inteligencija njihovo iskustvo kupovine učiniti osobnijim."

