ANKETA Tko je zadužen za čišćenje snijega u vašoj ulici?

Obilne snježne padaline koje su tijekom noći zahvatile veći dio Hrvatske izazvale su potpuni kolaps u prometu. Vozači su satima zapinjali na cestama, javni prijevoz kasnio je, a građani su se probudili pred dobro poznatim pitanjem – tko će očistiti snijeg ispred kuće.

Dok su neki već u zoru uzeli lopate u ruke svjesni svoje odgovornosti i obaveze, drugi su situaciju pratili s topline svojih domova, kroz prozor, nadajući se da će problem riješiti susjed ili – sunce. Prema Odluci o komunalnom redu, komunalni redari u Zagrebu mogu izreći novčane kazne koje se kreću od 65 do čak 330 eura za fizičke osobe. Ako se zbog nepočišćenog snijega ili poledice netko posklizne i ozlijedi, vlasnik nekretnine može završiti i na sudu.

A sad nam u anketi recite tko kod vas čisti snijeg.