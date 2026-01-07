Obavijesti

Viral

Komentari 8
Hrvatska pod snijegom

ANKETA Tko je zadužen za čišćenje snijega u vašoj ulici?

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Tko je zadužen za čišćenje snijega u vašoj ulici?
Zagreb: Građani čiste snijeg sa pločnika i ispred zgrada | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Snježni kaos paralizirao Hrvatsku! Vozači u kaosu, javni prijevoz stoji, a lopate su hit. Tko kod vas čisti snijeg?

Admiral

Obilne snježne padaline koje su tijekom noći zahvatile veći dio Hrvatske izazvale su potpuni kolaps u prometu. Vozači su satima zapinjali na cestama, javni prijevoz kasnio je, a građani su se probudili pred dobro poznatim pitanjem – tko će očistiti snijeg ispred kuće.

NIJE ZEZANCIJA Evo kolike su kazne ako ne očistite snijeg ispred prilaza!
Evo kolike su kazne ako ne očistite snijeg ispred prilaza!

Dok su neki već u zoru uzeli lopate u ruke svjesni svoje odgovornosti i obaveze, drugi su situaciju pratili s topline svojih domova, kroz prozor, nadajući se da će problem riješiti susjed ili – sunce. Prema Odluci o komunalnom redu, komunalni redari u Zagrebu mogu izreći novčane kazne koje se kreću od 65 do čak 330 eura za fizičke osobe. Ako se zbog nepočišćenog snijega ili poledice netko posklizne i ozlijedi, vlasnik nekretnine može završiti i na sudu.

A sad nam u anketi recite tko kod vas čisti snijeg.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Hit memovi o snijegu, osvanuo i Sv. Bandić s lopatom: 'Gledaj Tomek kak se to dela!'
A GDJE SU RALICE?

FOTO Hit memovi o snijegu, osvanuo i Sv. Bandić s lopatom: 'Gledaj Tomek kak se to dela!'

Hrvatska je pod snijegom. Pahulje padaju, promet je otežan, a po zagrebačkim kavanama kruži stara urbana priča: Milan Bandić je jednom rekao da će pojesti snijeg ako zatreba. I evo nas - snijeg stigao, Bandića nema, ali obećanje se i dalje prepričava uz kavu i rakijicu. U međuvremenu, Tomislav Tomašević je 'nacrtan' kako juri gradom na biciklu s ralicom - ekološki, tiho i dovoljno simbolično da se snijeg sam počne topiti... a tu su i ostali 'snježni' memovi koji kruže društvenim mrežama.
Trebaju li psi nositi kapute zimi? Veterinar riješio vječnu dilemu
NOSE LI VAŠI?

Trebaju li psi nositi kapute zimi? Veterinar riješio vječnu dilemu

Godinama ste se možda pitali treba li vašem psu doista kaput u hladnijim mjesecima. Odgovor je tu...
Muškarcu se nakon operacije smanjio penis za 5 centimetara. Tužio ih je. Evo kolika je odšteta
KRENULO PO ZLU

Muškarcu se nakon operacije smanjio penis za 5 centimetara. Tužio ih je. Evo kolika je odšteta

Liječnici su mu isprva preporučili liječenje lijekovima, no kako terapija nije dala rezultate, savjetovali su mu operativni zahvat poznat kao korporoplastika...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026