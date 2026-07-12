Arganel, Jaglica i Dinko plivaju uz majke i prvi su ovogodišnji novorođeni dupini kod nas!

U okolici otoka Visa uočili smo prve ovogodišnje novorođene dupine. Ženke Arganel, Jaglica i Dinko dale su svoj doprinos novoj generaciji. Plivajući uz sam bok majke, novorođeni mladunci koriste strujanje vode koje im smanjuje energiju potrebnu za plivanje.

Foto: C blue world institute

Također, veća masa potkožnog masnog tkiva u odnosu na veličinu njihovog tijela poboljšava im plovnost. U skupini su bili i jednogodišnjaci Srećka i Gatule. Srećkov mladunac malim je skokom pokazao napredak u veličini i okretnosti. Simboličnim usvajanjem dupina za sebe ili za nekog drugog možete podržati naše istraživanje, omogućujući nam da nastavimo pratiti živote ovih dobrih dupina kroz buduće, napisali su na Facebooku voditelji Plavog svijeta Vis. To je neprofitna organizacija koja svojim radom ponajprije želi doprinijeti učinkovitoj zaštiti morskih organizama i morskog okoliša.

Foto: C blue world institute

Njihov istraživački rad usmjeren je na morske sisavce kao indikatore dobrog stanja morskog okoliša. Proteklih godina su zabilježili opažanja više vrsta iz skupine kitova, a pobliže smo pratili lokalnu populaciju dobrih dupina (Tursiops truncatus) odnosno njihovu brojnost, rasprostranjenost i načine korištenja staništa kao i interakcije s ljudima.