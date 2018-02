Baka hrabrost: Svaki dan gura unuka do škole 24 kilometara

Shi Yuying ima 76 godina i brine se za svojeg unuka za kojeg želi da dobije sve potrebno obrazovanje. Njezin unuk Jiang Haowen je u kolicima, no Shi ga svaki dan gura 24 kilometra do škole i nazad. I tako već četiri godine. Namjerava to raditi sve dok bude mogla hodati.

Dječaku (9) je je dijagnosticirana cerebralna paraliza kada je imao dvije godine. Njegovi roditelji su se u međuvremenu rastali.

POGLEDAJTE VIDEO

Njegova majka se udavala nekoliko puta, a otac je otišao raditi u Guilin kako bi mogao uzdržavati dječaka. Osim što dječaka gura u školu i nazad nekoliko puta dnevno, baka mu masira udove, priprema za njega različite biljne lijekove, potiče ga da stoji i malo hoda.

Nada se da će se dječak jednog dana oporaviti. Dječakova škola je udaljena oko tri kilometra od njihovog doma, ali baka do škole i nazad ide osam puta. Unuka vodi ujutro, vraća se doma i nekoliko sati kasnije dolazi po njega, a onda ga opet vodi u školu popodne i vozi ga doma navečer. I nikada se ne žali.

Zahvaljujući baki dječak je napredovao. Može stajati uspravno te čak napraviti nekoliko koraka uz pomoć. I dalje teško drži olovku u rukama. Baka kaže da je on pametan dječak kojeg zanima matematika.

Obitelji se zbog skupog liječenja nagomilao dug no baka kaže da to nije bitno sve dok dječak napreduje i dobiva kvalitetnu izobrazbu.