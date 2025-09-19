Beograđanka naručila 2 kave i 2 vode u Dubrovniku: 'Šokirao me račun. Vratila sam se pitati...'

Naručile smo dvije hladne kave i jednu veliku bocu vode. Poslije nekog vremena još jednu. Nismo pile nikakve koktele, šampanjce... Ništa od toga. Ja i dalje dojim, pa alkohol ne dolazi u obzir. Ni prijateljica nije htjela ništa posebno, ostale smo na kavi i vodi, priča za Telegraf.rs srpska influencerica i strastvena trkačica Nela Bunčić Vukomanović koji je doživjela neugodno iskustvo u Dubrovniku...

Jer račun koji je dobila za te kave i vode poprilično ju je šokirao.

- Ja i prijateljica Marina došle smo u Dubrovnik dosta kasno navečer. Iscrpljene smo bile od puta i samo smo idućeg dana htjele odmoriti i uživati u suncu. Iz hotela su nam preporučili plažu koja je četiri-pet minuta pješke. Rekli su nam da kao gosti hotela imamo popust na ležaljke i piće, pa smo odlučile ne komplicirati i otići tamo - kaže influencerica.

Dalje navodi kako je plaža bila gotova pa prazna, što im je bilo idealno. Naručile su svoja pića, uživale... A onda je došao trenutak kad je trebalo platiti.

- Račun sam platila karticom bez razmišljanja, ali ubrzo mi je nešto zasmetalo - priča dalje.

- Vratila sam se za stol i pitala Marinu da pogodi koliko smo platile. I kad smo uzeli menu da pogledamo cijene, tek tada shvatimo, dvije kave i dvije vode, a račun skoro 40 eura - kaže Nela.

Dodaje da je zbunjenost porasla kad su pogledala cijene pića. Na meniju je, tvrdi, stajala cijena za neku jeftiniju vodu, ali ne i za ovu koju su dobile.

- Vratila sam se pitati o čemu se radi. Kažu da smo pile veću bocu, da te vode nema među cijenama i da je to to. Iskreno, prvi put sam se vratila pitati za račun - poručuje Nela.

Sutradan su otišle na drugu plažu i tamo su prošle gotovo pa upola jeftinije...