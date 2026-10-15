BIJELA ILI PLAVA BOJA? Mlada se požalila da je gošća obučena kao ona! Nastao kaos oko boje

Mladenka je na popularnoj platformi podijelila fotografiju s vlastitog vjenčanja koja je brzo izazvala lavinu reakcija. Iako je pravilo o izbjegavanju bijele boje bilo jasno naglašeno u pozivnici, jedna gošća odlučila je testirati granice i obući haljinu od čipke.

Mladenka je za svoj veliki dan osmislila vrlo specifičan kodeks odijevanja. Gosti su trebali doći u svečanom izdanju, ali uz dodatak čizama i šešira, dok su radne traperice bile strogo zabranjene. Zanimljivo je da je uz to predložila gostima da ponesu kupaće kostime jer su im na raspolaganju bili bazen i hidromasažna kada.

Ipak, najvažnije pravilo bilo je jasno istaknuto na samom kraju uputa. Uz molbu da se svi lijepo urede, mladenka je dodala napomenu da gosti ni pod kojim uvjetima ne smiju obući bijelo. Svi su se držali pravila osim jedne osobe.

Iako su njezine prijateljice htjele izbaciti neposlušnu gošću, mladenka je cijelu situaciju prihvatila s osmijehom.

Na prvoj fotografiji koju je mladenka objavila, ona stoji s lijeve strane u haljini spuštenih ramena s cvjetnom čipkom i suptilnim šljokicama preko podstave u boji šampanjca. Pored nje stoji gošća u dugoj haljini širokih naramenica sa spuštenim strukom, također ukrašenoj cvjetnim uzorcima.

Mladenka je u objavi objasnila da je haljina te gošće zapravo trebala biti vrlo svijetlo plave boje. Međutim, na fotografijama ona izgleda potpuno bijelo, a kroj i materijal uvelike podsjećaju na klasičnu vjenčanicu.

- Ma je li to plava ili bijela boja? - svađali su se u komentarima na Redditu.

Foto: Reddit

Komentatori su brzo primijetili da problem nije samo u boji. Mnogi su istaknuli da prisutnost čipke i tila haljinu čini neprikladnom za gošću, bez obzira na to što možda uživo ima plavkasti odsjaj. Neki su čak priznali da na prvi pogled nisu mogli prepoznati koja je od njih dvije prava mladenka.

​- Iskreno, na prvi pogled izgleda bijelo, a tek na drugi pogled možeš vidjeti svijetlo plavu boju - napisao je jedan korisnik.

Foto: Reddit

Tradicija prema kojoj samo mladenka nosi bijelo započela je još davne 1840. godine zahvaljujući kraljici Viktoriji. Danas stručnjaci za bonton naglašavaju da nošenje bijele boje na tuđem vjenčanju može djelovati kao pokušaj zasjenjivanja same mladenke. Psiholozi to ponekad nazivaju i primitivnom teritorijalnom prijetnjom.

Ovaj slučaj savršeno ilustrira zašto stručnjaci savjetuju izbjegavanje pastelnih boja koje na fotografijama mogu ispasti bijele. Čak i ako haljina ima cvjetni uzorak, previše svijetla pozadina uvijek predstavlja veliki rizik. Mnogi su se u komentarima složili da je najbolje pravilo jednostavno izbjegavati sve nijanse koje bi mogle izazvati zabunu.

Mladenka je na kraju priznala da ju cijeli događaj nije previše uzrujao te večeri. Njezina opuštena reakcija oduševila je pratitelje koji su pohvalili njezin stav. Ipak, ova situacija ostaje kao odličan podsjetnik svim budućim gostima da dobro razmisle prije nego što odaberu svoju kombinaciju za vjenčanje.

*uz korištenje AI-ja