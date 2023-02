'Bila sam ruska 'seks-špijunka'. Žene, dobro me slušajte. Ovako možete zavesti svakog frajera'

Dan zaljubljenih se približava, a ja mogu jako pomoći ženama savjetima, veli u razgovoru za Jam Press Alia Roza, koja se predstavlja kao bivša ruska špijunka.

- Na vojnoj obuci naučila sam osnove borilačkih vještina, ispitivanja, kao i rukovati oružjem. Nakon toga radila sam kao agentica u akcijama protiv trgovine ljudima i drogom. Nakon toga, nekoliko djevojaka i mene pozvali su sa strane. Na tom posebnom treningu naučili su nas zavođenju i manipulaciji. Imali smo i posebne seks-treninge. Ne u smislu priručnika ili knjiga, već su nam pokazali kako 'izvršiti koju radnju'. Podučavali su nas kako možemo upotrijebiti naš izgled da izvučemo što više podataka iz osobe pod interesom. Seks je u tome jako važan. Ako ste uspješni u zavođenju, ali onda kad dođete u krevet 'nestanete', muškarac vam neće nikad odati svoje tajne po koje ste došli - predstavila se britanskim medijima prije koju godinu Alia.

Međutim, kad malo zagrebete ispod površine, njezina priča je prepuna rupa i njezine navode je nemoguće potvrditi. Za neke stvari je dokazano kako je lagala.

Ona za to, naravno, ima opravdanje. Govori da su takve informacije zaštićene i da ona i slične agentice djeluju tajno i da za njihovo postojanje tek rijetki znaju.

Pa vratimo se mi njezinim savjetima damama za Valentinovo. Što to Roza ima za reći...

- Mogu žene podučiti umijeću zavođenja. KGB-ove metode zavođenja nisu za javnost, premoćne su, ali neke sam prilagodila za svakodnevni život. S njima žene mogu natjerati bilo kojeg muškarca da se zaljubi u njih - priča ova dama, koja se može pohvaliti s 1,2 mil. pratitelja na Instagramu.

- Najgora stvar koju možete napraviti dok zavodite nekoga je fokusirati se na provokacije, ovisnost ili opsesiju. To nikako ne savjetujem, jer onda će taj muškarac jako ovisiti o vama. Takve ekstremne tehnike koristim samo s kriminalcima, koji to vole. Običnog muškarca lagano uvlačite. Budite intrigantne, zainteresirajte ga - veli Alia, koja se udavala pet puta.

Savjeta je puna...

- Muškarci su lovci. Budite njihove muze, dodajte malo misterije. Muškarci danas teže prilaze ženama, dajte im razlog da vam se približe - priča navodna ex-špijunka, danas PR agentica, jet-setterica, influencerica...

- Zavođenje je način života. Može vam pomoći u pregovorima, u poslu, podići vam samopouzdanje - priča Roza i nastavlja:

- Prvo morate zavoljeti samu sebe. Muškarcima je više stalo do osobnosti, karizme, seksualnosti... Nego do samog izgleda. Nemojte ići na plastične operacije, osim ako to radite samo zbog sebe. Koristite svoj karakter, ne trošite vrijeme na muškarce koji se nikad neće promijeniti. Istražite svoju metu, natjerajte ga da za vas napravi neke stvari. Testirajte ga. Ako razočara, teško da će u budućnosti biti bolji. Krenite dalje - kaže Roza za kraj...