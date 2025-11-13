Bizarna scena u Zagrebu: I kak da se ja sad uključim u promet?

Potez tijekom radova na križanju Medulićeve ulice i Ilice šokirao je i razljutio građane.

Naime, ogledalo koje služi vozačima za lakše uključivanje na glavnu cestu potpuno je prekriveno. I sad ne služi ničemu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nevjerojatno... prekrili su ogledalo, kako bi sada vozači trebali biti sigurni? Primijetila sam to jutros i ostala šokirana - priča nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata