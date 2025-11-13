Radnici su na zgradi prekrili ogledalo koje služi vozačima za lakše uključivanje na glavnu cestu potpuno je prekriveno. I sad ne služi ničemu
Bizarna scena u Zagrebu: I kak da se ja sad uključim u promet?
Potez tijekom radova na križanju Medulićeve ulice i Ilice šokirao je i razljutio građane.
Naime, ogledalo koje služi vozačima za lakše uključivanje na glavnu cestu potpuno je prekriveno. I sad ne služi ničemu.
- Nevjerojatno... prekrili su ogledalo, kako bi sada vozači trebali biti sigurni? Primijetila sam to jutros i ostala šokirana - priča nam čitateljica.
