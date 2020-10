Bježi kišo s prozora! Do subote stablinije pa kiša. Naviknite se

<p>Danas će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom, još jedna dnevna je to prognoza koju ćemo okarakterizirati mlakom. </p><p>Još u noći na krajnjem istoku oblačnije, mjestimice uz malo kiše, dah je to kojim listopad diše. </p><p>Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u Slavoniji i Baranji lokalno malo jače napadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ode vam, nažalost frizura. </p><p>Najniža temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15 °C. Najviša uglavnom između 17 i 22 °C, u gorju malo niža.</p><h2>Do subote stabilnije, ali uz svježa jutra...</h2><p>Od četvrtka do subote na kopnu uglavnom stabilno i sunčano, jutrima maglovito i živčano. Dnevna temperatura će porasti, no jutra će biti svježa, tu se očitava temperaturna neravnoteža.</p><p>Pretežno sunčano i sve toplije u drugom dijelu tjedna i na Jadranu, bura će već u četvrta oslabjeti, a u subotu će jugo ojačati. Nad sjevernim Jadranom opet se mogu nakupljati kišni oblaci, i to su prognoze ove još nedostaci.</p>