Blagoslov s neba, ali doslovno: Teksaški 'Top Gun velečasni'

To je ptica, to je avion, ma ne to je nadbiskup gore u zraku!

U malom žutom avionu on leti i blagoslivlja svoj puk.

Gustavo Garcia-Siller (63) odlučio je na poseban način blagosloviti grad San Antonio i svoje vjernike pa je sjeo u avion i s nebesa blagoslovio cijeli grad. Također, na taj način je najavio i skoro otvaranje crkvi i održavanje svetih misa.

Crkve se otvaraju 19. svibnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Blagoslivljao vjernike s neba

Na sličan način, no ne baš s iz zraka nego vozeći se kroz svoje mjesto u kamionetu s otvorenom prikolicom blagoslivljao je za Cvjetnicu međimurski župnik Stjepan Šoštarić.

On se tako dosjetio načina na koji bi mogao ispuniti svoju duhovnu zadaću, a istovremeno poštovati mjere opreza borbe protiv koronavirusa.

Pogledajte video: Župnik iz Međimurja blagoslivljao iz auta

Prvo je prošao kroz Belicu, a zatim je posjetio i obližnji Gardinovec.

- Poželio sam sve ljude blagosloviti, a znam da ne mogu doći na misu. Pješice ne možeš to sve obaviti pa sam zamolio neke ljude i oni su mi omogućili prijevoz - kazao nam je tada svećenik.