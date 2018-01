Blaženo neznanje: 'Naš lijepi planet ima već 2018 godina...'

Da, dobro ste pročitali... Planetom zaista šeću ljudi koji su uvjereni da je Zemlja 1. siječnja slavila 2018. rođendan, uz činjenicu i da je 1. siječnja započela nova godina.

Svoje neznanje isto tako otvoreno iskazuju na društvenim mrežama, a neki od njih žive u uvjerenju da je jednako toliko godina stara i Amerika.

Wow, I can't believe America is 2018 years old. — Eric Petersen (@bikeman04) January 1, 2018

Dio promašenih komentara na račun 'rođendana' planeta Zemlje čak je nabacio i kompliment planeti ističući da 'uopće ne izgleda kao da je toliko stara', iako je mnogo, mnogo starija nego što misle.

Donosimo neke 'čestitke'...

happy birthday to our earth!!! can’t believe it’s 2018 years old omg!!! — cam (@camdontyler) January 1, 2018

I can't believe the earth is 2018 years old today 😲😲😲



Happy birthday world



🌍😍👏🎊🎉🎂🍰 — John (@TheMrJohnEpic) January 1, 2018

Wow, I can't believe the Earth is 2018 years old already. Time really flies man — Phil Carey (@Phil__Carey) January 1, 2018