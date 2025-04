Bokić cmokić, Melania! Internet se užario zbog viralnog poljupca Donalda Trumpa i prve dame...

Bračni par Trump otputovao je u subotu u Italiju, kako bi prisustvovali papinom sprovodu. Kad su se vratili u Ameriku, fotografi su ih snimili u trenutku razmjenjivanja nježnosti. Fotografije su ubrzo postale viralne...

Naime, nakon što su sletjeli s Air Force Onea u zračnu luku Newark Liberty u New Jerseyju, Melania je ušla u vozilo dok se Trump ukrcao na helikopter Marine One. Prije nego što su se razdvojili, par je pred novinarima razmijenio zagrljaj i poljubac. Činilo se kao isplanirana i namjerna gesta, rekla je za The Mirror stručnjakinja za govor tijela Judi James.

Stručnjakinja je sugerirala da je Trump možda želio "javno iskazati Melaniji nježnost", osobito jer je prošlu Melanijinu rođendansku proslavu proveo na sudu, piše Irish Star. No Judi je primijetila da je poljubac izgledao "iniciran i izveden" od strane Melanije, koja je održavala određenu distancu od muža dok su silazili s aviona.

Objasnila je: "Trump je prošli rođendan svoje žene proveo na sudu, pa je ove godine vjerojatno bio odlučan javno pokazati nježnost. Ipak, čini se da je oproštajni poljubac inicirala i izvela Melania. Dok su silazili niz stepenice aviona, nije bilo nikakvih znakova fizičkog kontakta."

U analizi govora tijela, Judi je primijetila da Melanijino stavljanje ruke na Trumpovu ruku sugerira da ona preuzima kontrolu. Također je istaknula da je predsjednik izgledao "zatečeno" ali "vrlo sretno" kada se Melania nagnula "kako bi inicirala poljubac u zraku".