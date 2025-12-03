BOMBA IZ VLADE! Hrvatska će klonirati Tuđmana, Pavelića i Tita: 'Šaljemo ih u svemir 2091.'

Hrvatska se okreće budućnosti. Nakon što je godinama bila “mala zemlja za veliki odmor”, Lijepa naša odlučuje postati i mala zemlja za veliki svemir. Naime, kako neslužbeno saznajemo, Vlada pokreće jedinstveni program koji u sebi sadržava – modernu znanost, povijesni revizionizam i pomirbu. O čemu se radi? Sve će započeti kloniranjem triju najvećih hrvatskih sinova. Da, dobro ste pročitali – Hrvatska će KLONIRATI Franju Tuđmana, Josipa Broza i Antu Pavelića, kako bi do 2091. godine bili spremni za put u svemir. Naime, klonirani Franjo, Joža i Ante postat će prvi hrvatski astronauti.

Ugovor o kloniranju potpisat će se s renomiranim škotskim Roslin Instituteom, svjetski poznatim po kloniranju ovce Dolly.

U ime Vlade ugovor će potpisati premijer Andrej Plenković. Ideju su podržale i sve oporbene stranke, uz zadršku Pupovčeva SDSS-a, koji, kako saznajemo, negoduje jer se kloniraju samo Hrvati.

– Bar smo mi Srbi nebeski narod, smatramo da bi i naše predstavnike trebalo ubaciti u program, kad se već ide u nebo – stoji u priopćenju SDSS-a.

Domovinski pokret, Plenkovićev koalicijski partner, odbio je sudjelovati u ovom, kako su rekli, “izdaji hrvatskih interesa iz budućnosti”.

– Podržavamo svemirski program, ali ne i srpski svemirski program – poručuju iz DP-a i dodaju: – Čuli smo da se taj institut financira srpskim novcem. Tko zna na što će ličiti ti klonovi ako u tome prste imaju Srbi. Posebno smo zabrinuti za Pavelića – tko zna kakve će mu gene ubaciti. Sposobni su oni svašta.

Na primjedbu novinara da Roslin Institute nema nikakve veze sa Srbijom, iz DP-a odgovaraju: – Još gore! To znači da se kriju. To je tipično udbaško.

Plenković: “Iskoračujemo u budućnost – uz konzultacije s prošlošću”

Premijer Plenković na prezentaciji projekta nastojao je zvučati ozbiljno, državnički i barem djelomično svemirski.

– Ovo je hrabar iskorak Hrvatske prema 22. stoljeću. Dok druge države šalju robote i teleskope, mi ćemo poslati nešto što je hrvatskom društvu daleko prirodnije: tri povijesne figure koje se nikad nisu prestale vraćati u politički diskurs. Iskreno, Hrvatska je postala premala za njih, no pitanje je samo je l’ svemir spreman za njih – rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li projekt dodatno dijeliti društvo, premijer odgovara:

– Naprotiv. Ovaj projekt je “inkluzivan i svehrvatski”. U jednoj kapsuli imat ćemo ustaše, partizane i tranzicijsku demokraciju. To je najviši oblik pomirbe. Kad im se kapsula jednom odlijepi od Zemlje, vidjet ćemo tko će još imati živaca raspravljati tko je bio gdje ’41., ’45. ili ’91. Pardon – 2091.

Na podsjetnik da se projekt financira milijardama eura, Plenković odgovara već uhodanom frazom:

– Sredstva su osigurana, a sve se radi u dogovoru s Europskom komisijom, Svemirskom agencijom i, kako vidim po raspravama, s UDBA-om, Mosadom i Vatikanom. Svi su, dakle, zadovoljni.

Stjepan Tuđman: “Nadam se da neće sfušati tatu”

Svoju je reakciju dao i sin prvog hrvatskog predsjednika, Stjepan Tuđman, koji će prema planu imati ulogu “obiteljskog promatrača kloniranja”.

– Gledajte, ja se nadam da neće sfušati tatu. Morat će posebno paziti na njegova usta, tu krivinu je teško dobiti – bio je ozbiljan.

Upitan bi li volio da se i njega klonira, Stjepan se nasmijao:

– Polako. Prvo neka vide što će ispasti od starog. Ako prođe dobro, možemo razgovarati o “Tuđman 2.0 – lajt verziji” – šeretski je dometnuo.

Specijalna škola “Ivan Pernar – Vakcina”

Nakon što Roslin Institute proizvede tri bebe – malog Franju, malog Jožu i malog Antu – one neće ići u običan vrtić ili školu. Država osniva specijalnu ustanovu za odgoj i obrazovanje pod nazivom “Ivan Pernar – Vakcina”.

– Djeca će od najranije dobi učiti kako se svađati argumentirano, kako dijeliti narod na tri jednako nezadovoljna dijela i kako nikad ne priznati krivnju. Poseban naglasak bit će na ideologiji: mali Franjo će imati kolegij “Kako pobijediti u ratu retroaktivno”, mali Joža “Samoupravljanje za početnike”, a mali Ante “Sve verzije NDH koje su trajale kraće od sezonskog najma u Novalji” – pojasnio je Plenković.

Naravno, škola “Vakcina” neće cijepiti protiv ideologije – naprotiv, doza će se postupno povećavati: prvo ustaše, zatim partizani, pa UDBA, pa lustracija, pa “prebrojavanje krvnih zrnaca u bestežinskom stanju”. Sve će biti prilagođeno budućnosti.

Kozmodrom na Krbavskom polju

Paralelno s kloniranjem, država na Krbavskom polju pokreće izgradnju prvog hrvatskog kozmodroma za svemirske letove naziva “Raketni uzletnik Marko Perković Thompson”, a prema neslužbenom projektu, raketa koja će 2091. godine odvesti Tuđmana, Tita i Pavelića u svemir zvat će se “Joža Manolić”.

Udbini stručnjaci za sigurnosnu provjeru gena

Kako bi se izbjegle manipulacije genetskim materijalom, Vlada je formirala “Povjerenstvo za nadzor povijesnog DNK”, u kojem će sjediti stručnjaci iz područja genetike, povijesti i bivše Službe državne sigurnosti.

– Ne brinite, UDBA sve drži pod kontrolom – izjavljuje jedan od anonimnih članova. – Mi smo cijeli život pratili ljude. Pratit ćemo i gene, nije problem.

Prema pravilniku, svaki klon mora proći ideološki CT: provjerava se broj krvnih zrnaca na skali od “tvrdog partizana” do “tvrdog ustaše”, a ako je rezultat previše na jednoj strani, klon dobiva obvezan dodatni sat Građanskog odgoja s naglaskom na rečenicu: “Svi smo mi naši.”

Ako sve bude po planu, Hrvatska će tada napokon moći baciti pogled prema zvijezdama bez da se spotiče o rovove iz 20. stoljeća.