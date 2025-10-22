Obavijesti

Britanka tvrdi da je ova lutka ukleta: 'Noću se smije i priča s mojim sinom (3). Mene grebe...'

Britanka tvrdi da je ova lutka ukleta: 'Noću se smije i priča s mojim sinom (3). Mene grebe...'
'Moje zdravlje nikada nije bilo savršeno, ali bilo je pod kontrolom. Otkako sam ga nabavila, stanje se znatno pogoršalo', priče Candice

Majka iz Cornwalla u Velikoj Britaniji kupila je lutku za koju se tvrdi da je "najukletija u Ujedinjenom Kraljevstvu" i tvrdi da od tada nju i njezinu obitelj progoni zla sila, navodeći čak da zastrašujuća igračka razgovara s njezinim trogodišnjim sinom.

Candice Collins (42) kupila je jezivu igračku putem platforme eBay od Christiana Hawkswortha, koji ju je prvotno pronašao na sajmu antikviteta za samo 3 funte. Lutka, nazvana Norman, dospjela je na naslovnice 2023. godine kada ju je Christian odlučio prodati nakon niza nesretnih događaja koji su ga zadesili, uključujući puknuće slijepog crijeva, ranjavanje, otkazivanje kočnica na automobilu i značajno smanjenje plaće.

Unatoč ovim stravičnim pričama, kako prenosi Mirror, Candice, majka troje djece, bila je zaintrigirana i kupila je lutku plave kose u prugastoj plavoj majici za 200 funti. Kao istražiteljica paranormalnog iz Falmoutha, koja sakuplja uklete lutke i druge opsjednute predmete, Candice se nada da će jednog dana otvoriti vlastiti muzej paranormalnih artefakata.

EXCLUSIVE: ‘I own the UK’s most haunted doll – it’s brought so much pain upon my family'

Međutim, od Normanovog dolaska u lipnju 2023. godine, Candice tvrdi da je njezin život dobio bizaran zaokret, a navodno zlonamjerna lutka donijela je "mnogo boli" njezinoj obitelji.

"Čim sam otvorila kutiju, soba je postala ledeno hladna, a zrakom se proširio osjećaj teške depresije. Tada sam znala da je nešto definitivno vezano za ovu lutku", ispričala je za *What's The Jam*.

"Nekoliko puta sam radila s Normanom, ali uvijek me preplavi isti osjećaj. Ispunjava mi kosti strahom. Od početka mi se nije činilo ispravnim držati ga u kući, pa sam ga stavila u staklenu kutiju s malo svete vodice."

Candice drži lutku u maloj pomoćnoj zgradi u vrtu kako ne bi bila u kući i kako bi bila na sigurnoj udaljenosti od obitelji. Ipak, osjeća da je pronašao način da utječe na njih.

EXCLUSIVE: ‘I own the UK’s most haunted doll – it’s brought so much pain upon my family'

"Moje zdravlje nikada nije bilo savršeno, ali bilo je pod kontrolom. Otkako sam ga nabavila, stanje se znatno pogoršalo", dodala je Candice.

"Imam artritis, glavobolje i nasumične modrice koje se pojavljuju na tijelu bez razloga. Na leđima imam ogrebotinu koja izgleda kao duboki tragovi kandži. Mom partneru, Nicku, potrebna je zamjena kuka, jer se i njegovo stanje naglo pogoršalo."

"Čini se kao da je to beskrajan niz loše sreće. Ne znam je li to posljedica ove demonske lutke", iskrena je.

Još strašnije, majka vjeruje da je uhvatila Normana kako se smije i noću razgovara s njezinim trogodišnjim sinom.

"Noću čujem svog dječaka kako priča s nekim. Zatim se počne smijati, što je vrlo čudno. Imam noćne more koje znaju biti uznemirujuće. Budim se u panici jer se utapam ili me napada nevidljiva prilika", podijelila je svoje iskustvo.

"Čak sam osjetila kako me nešto grize za ruku dok sam sanjala. Osjetila sam zvukove u kupaonici i čula zao glas kako me doziva u snu. Sve se činilo tako stvarnim."

‘I own the UK’s most haunted doll – it’s brought so much pain upon my family'

Nakon što je odrasla u ukletoj kući, Candice je razvila veliko zanimanje za paranormalno i posjeduje desetke navodno opsjednutih predmeta. Također vodi grupu za paranormalne istrage pod nazivom *Cornish Ghost Whispers*.

Govoreći o Normanu, Candice je zaključila: "Podsjeća me na nešto iz filmova o Chuckyju. Čini se da želi nauditi svakome tko mu stane na put. Suština je da niste sigurni u njegovoj blizini, pogotovo ako imate djecu, jer ih želi samo za sebe. Nikada mu ne bih vjerovala u blizini djeteta, jer mislim da je usredotočen na manipuliranje njima."

"On šapuće stvari, riječi koje mogu nanijeti stvarnu štetu; čak i smrt. Zaista mislim da je on najopsjednutija lutka u Ujedinjenom Kraljevstvu - a možda i na svijetu", rekla je. Iako poduzima sve mjere opreza koristeći kadulju, kristale i svetu vodicu kako bi zaštitila svoju obitelj, svjesna je opasnosti i ne zna što bi se sljedeće moglo dogoditi.

