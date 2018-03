Cijeli život vozimo krntije i sad dobijemo novi, i to ovakav!

Cijeli život vozimo krntije i nikad, ali baš nikad nismo kupili novi auto i sad dobijemo novi novcati, i to ovakav! Ne možeš vjerovati, kaže Željko Tkalčec (60) iz Vrsi kraj Zadra. On je nagradnu igru u 24sata igrao na ime supruge Marine Perković Tkalčec (58). Željko igra sve nagradne igre koje vidi, i to godinama. Novine 24 sata ionako kupuje svaki dan pa mu je izrezivanje kupona došlo sasvim prirodno.

- Igra vam on sve na što naiđe. I neki dan mi govori da je igrao za ovaj auto. Rekla sam mu – da ih stotinu dijele, sumnjam da bi dobio, a kamoli ovaj jedan, nema šanse - kaže Marina, koju je na telefon o velikom dobitku obavijestio komičar Željko Pervan.

- Ajme, pa to je bilo za ne povjerovati. Zove on mene, ja vidim da je nepoznati broj, on govori, a ja bez zraka. Samo sam rekla: ‘Ma dajte, nemojte me zafrkavati, gdje ste mene našli’ - kaže nasmijana Marina.

Željko je rođeni Zagrepčanin, a Marina Vršanka. I iako je ona studirala u Zagrebu, a on ljetovao na obližnjem otoku Viru, upoznali su se baš u Vrsima, zaljubili i u maloj obiteljskoj kući žive 20 godina. Imaju sina Marka (29) i kćer Maju (34) te unuke Dominika i Lovru, koji žive u Kaštel Gomilici.

- Igrao sam prvo na svoje ime pa na kćerino pa na sinovo, ništa. I onda sam odlučio igrati na ženino i ispalo je da ona ima najviše sreće od svih nas. Računao sam, ako dobijemo automobil, poklonit ću ga kćeri i njezinoj obitelji jer im je baš trebao. No u međuvremenu su oni kupili automobil.

Ovaj ćemo zato koristiti za posjet unucima u Kaštel Gomilici i mojima u Zagrebu, kaže Željko.Ovaj skromni bračni par živi u lijepo uređenoj ružičastoj kući u zaseoku Vrsi Mulo. Sin pomorac radi na velikom cruiseru i živi s njima, a imaju i psa te mačku. Rado pomažu prijateljima i susjedima, imaju nešto maslina i vrt ispred kuće.

- Najbitnije mi je da imamo gdje živjeti i da smo školovali djecu. Digli smo tri kredita i sagradili kuću te još po jedan za njihovo studiranje. Oboje su diplomirali što su upisali, sretni su pa smo i mi najsretniji s njima - kaže Marina, kojoj je najdraži dio dana onaj kad preko videopoziva priča s unučićima.

U selu se odmah pročulo o dobitku bračnog para, iako oni jutro poslije još nisu nikome ništa rekli.

- Išao sam u dućan po kruh i novine, kad me jedna susjeda pitala: ‘A što, kad ćeš počastiti?’. Pogledao sam je malo zbunjeno, znao sam na što cilja, ali nisam znao da je već izašlo u novinama. I tako se nastavilo u dućanu, počastio sam prodavačice, ali tek ćemo napraviti veliku feštu kad automobil