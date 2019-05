Čitatelj Edi Dežmalj je osvojio Seat: Osjećaj je nevjerojatan

Ovo je prekrasan dan. Zaista nemam riječi. O ovakvom automobilu sam mogao samo sanjati, govorio je uzbuđeni Edi Dežmalj. Dobitnik Seat Tarraca iz Posedarja pored Zadra je na primopredaju u Zagreb stigao sa svojim, kako kaže, budućim zetom.

Njegovu kuvertu je u travnju izvukao pjevač Jure Brkljača.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Kada me Jure nazvao mislio sam da me zeza. Rekao mi je da zove iz bazena, meni nije bilo jasno o kakvom bazenu se radi. Mislio sam da me netko zeza - priča Edi. Nakon toga pitao je obitelj zna li tko da oni igraju nagradne igre.

- Rekli su da misle da nitko ne zna, ali i dalje sam bio sumnjičav. Pogledali smo i snimku izvlačenja, ali nisam se previše uzbuđivao do danas. Tek sad vidim da je to to - kaže dobitnik.

Dodaje kako njegova obitelj već godinama igra nagradne igre, a ovo im je prva nagrada u životu.

- Stalno šaljemo kupone. Kad sam vidio da pakiraju kupone za Seat, komentirao sam: 'Nije valjda da još to igrate. Stavite koji put na mene, možda nam se posreći'. I evo, došao sam po njega - priča šokirani Edi.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kada je vidio automobil, bio je oduševljen. Ispričao je kako ima vozilo, ali je staro više od 20 godina.

- Imam auto, ali novi Seat sigurno neću prodati. Sreća se ne prodaje. Koristit ćemo ga svi, cijela obitelj. Prodat ćemo ga samo ako 'zagusti' - zaključuje. Kada smo ga pitali sviđa li mu se boja, Edi je rekao kako mu to nije važno.

- Dobra je boja, ali to mi je najmanje bitno. Automobil je prekrasan i jedva čekam da ga dovezem u dvorište - govori Dežmalj. Dodaje kako će i dalje slati nagradne kupone jer se, kako kaže, zaista isplati.