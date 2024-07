Čitatelji nam pišu o jezivim iskustvima s autoputa: 'Mislio sam da me zaustavio policajac'

Nakon što smo u utorak objavili priču našeg čitatelja koji je 20. srpnja vidio, kako tvrdi, neobjašnjivu ženu kako noću sama šeta kraj autoceste A3 u smjeru Zagreba, u komentarima ste nam pisali o svojim 'jezivim' iskustvima. Svjedočanstva o neobičnim pojavama na autocestama, naročito za monotone vožnje noću, nisu rijetkost. Donosimo vam najzanimljivije komentare.

- Često sam na putu zbog posla. Znam krenuti u 2, 3 po noći, cijeli dan raditi i opet po noći krenuti doma. E, kad te umor opali, posebno tamo negdje između 3 i 6 ujutro, ma vidiš od životinja, ljudi pa do vanzemaljaca na cesti - napisao nam je jedan čitatelj. Drugi se čitatelj nadovezao.

- Mrtav umoran, vožnja po 12 do 14 sati na dan, svašta sam viđao na cesti. Jednom sam stao u 3 sata ujutro na zaustavni trak na autoputu, kaže mi žena: 'Zašto staješ?'. Ja kažem: 'Pa je l' policajac mahao palicom i zaustavio nas?'. Kaže ona meni: 'Ti nisi normalan!' Znao sam viđati od onih stupova razne ljude i slično - napisao je.

Javljali su nam se i iskusni vozači.

- Na autocestama sam prešao preko tri milijuna kilometara, a nisam profesionalni vozač. Uvijek sam za neobične pojave, da ne kažem vizije pronašao logično objašnjenje. Djevojku iz članka vjerojatno je netko iskoristio pa izbacio van iz vozila. Ili se posvađala s partnerom pa sama napustila vozilo. Sedamdesetih je bilo uobičajeno, vidjeti ženu ostavljenu uz autoput, tada samo s jednim voznim trakom, osobito na potezu Spačva - Beograd. Često i povrijeđene - komentirao je čitatelj.

Bilo je i priča iz 'druge ruke'.

- Lik priča da je povezao ženu na cesti, sjela na zadnje sjedalo. Nešto kratko pričali, međutim osoba je jednostavno isparila... da je istražujući, prema onom što je od nje čuo, da je već duže vrijeme mrtva - komentirao je čitatelj. Javila se i zabrinuta čitateljica.

- Nisam ništa vidjela na toj dionici osim što je moj tata dok je vozio dva puta zadrijemao jer je ravna i umrla sam od straha - komentirala je. Komentirao je i profesionalni vozač kamiona.

- Vozač sam kamiona i to što sam ja sve vidio po autoputu dok vozim umoran, ne bi ni najjači scenarist iz Hollywooda smislio. Ne daj Bože nikome koja panika i strah se može uvući u čovjeka. Zato već pet godina samo regula i normalno radno vrijeme i nema više utvara po cesti - zaključio je.

Žena u bijelom na zaustavnom traku

U cijelosti prenosimo poruku čitatelja koji je potaknuo ovu temu.

'Zvučat će malo kao neka priča iz filmova, iskreno meni još uvijek stoji negdje u mislima i ne mogu se riješit misli tko je i što je u pitanju.

Znači krenuli smo iz Slavonije u subotu oko ponoći, znači datum 20.07.2024.

Krenuli smo prema Italiji na ljetovanje, supruga, troje djece i ja.

Normalna noć, točno kao stvorena za putovanje.

Negdje oko nekih 2:30 h smo bili na potezu prema Zagrebu, točnije kod Brodskog Stupnika. Vrijeme je bilo prilično mirno, malo izmaglice i isparavanja, ali ništa posebno. Solidna vidljivost koliko se na autocesti može imati u dobrim vremenskim uvjetima.

Uvijek pratim cestu i navikao sam gledati i pratiti svaki detalj u vožnji. Kroz priču s mojima, bacim pogled i na zaustavni trak svako malo.

U trenutku sam pogledao s desne strane i u mraku ugledao doslovno žensku osobu kako šeta zaustavnim trakom. Trebalo mi je dosta vremena da procesuiram to što sam vidio. Nisam se zaustavljao i to je ono što me kopa jer ovako sam u nedoumici što sam točno vidio i tko je osoba koja je šetala autocestom pogotovo u to doba. Obučena u bjelkasto-sivkastu kombinaciju, koliko sam uspio vidjeti hlače jeans i nekakva vesta, duža kosa, nekako neobična pojava za autocestu noću. Utoliko čudnije je to bez da je stopirala ili nešto. Gotovo nestvarno je izgledalo sve koliko god puta sam kasnije odvrtio to u glavi pokušavajući shvatiti sve to ili bar nešto, neki detalj koji bi razjasnio koliko toliko tu misteriju.

Pomislio sam je li možda riječ o nekoj odbjegloj ili nestaloj osobi, i tako dalje, hrpu raznih scenarija. Ali ništa mi ne zvuči kao realno moguće rješenje te misterije.

Vozim duži niz godina kako živim u Italiji i konstantno putujem godinama tom rutom i nikad ništa slično nisam vidio i doživio do sad.

Bilo je dosta auta u to doba iza nas koji su prošli, kamiona i raznih vozila, kontam da je nemoguće da sam samo ja vidio tu ženu. Znači definitivno sam siguran 300% da sam vidio žensku osobu kako šeta zaustavnim trakom. Nekih pola sata kasnije je počela propadavat kišica koja se pretvorila u vrlo obilne padavine i solidno jako nevrijeme toliko da je autocesta bila prekrivena vodom, grmljavina i munje, sijevalo je kao blicevi i promet je usporio drastično na nekih 60 km/h.

To je doslovno ono što je dovelo do toga da mi je bilo neugodno cijelim putem jer sam razmišljao što bi bilo da sam reagirao bolje i stao da vidim tko je bila ta osoba koja je u to doba šetala. Je li netko imao nesreću i slično, ili je netko tko je s nekim psihičkim teretom i problemima, ali opet nije mi bilo jasno jer netko tko treba pomoć bi stopirao i zatražio pomoć, ali ona je hodala kroz noć kao u nekim filmovima fikcije i misterije, gotovo kao nestvarna.

Probao sam pretražit portale na internetu ali bez ikakvog uspjeha, osim nekih priča i folklora, legendi o toj autocesti i sličnim viđenjima ženske osobe kroz duži niz godina sad.

Taj potez autoceste gdje se to dogodilo i gdje sam vidio to što me intrigira još uvijek je poprilično u mraku, vidi se onoliko koliko farovi osvijetle jer nema rasvjete do odmorišta koje je solidno dalje.

Ne vjerujem u te priče na koje sam naišao, niti u duhove i prikaze, vodim se nekom logikom i zdravim razumom, ali da je to što sam vidio nešto što mi škaklja želju da saznam i dođem do nekog odgovora, tako je kako je to mogu priznati'.

Neobjašnjive pojave na autocesti

U 24sata smo već u više navrata objavili svjedočanstva o neobičnim pojavama na istoj autocesti, naročito na dijelu u kojem se često događaju prometne nesreće. Tako su zabilježena svjedočanstva da na istoj autocesti vozači doživljavaju nevjerojatne stvari poput gašenja radija, osjećaja paralize, gubitka koncentracije i doživljaja kao da im neka nadnaravna sila vuče automobil na drugu stranu ceste. Neki su tvrdili da su znali čuti dječji plač, a vozači su govorili i o crnoj prikazi koja se pojavljuje na cesti i nestaje u retrovizoru.

Sve ove priče stručnjaci pripisuju činjenici da je vožnja tom autocestom u gotovo cijelom svom dijelu izuzetno monotona, vozači mogu puno lakše zapasti u polusan, a onda su - čak i ako su im oči širom otvorene - lako moguće razne iluzije. Na sličnim autocestama u svijetu nerijetko se stavljaju oznake, po asfaltu ili uz njega, koje skreću pažnju i sprječavaju vozače da zapadaju u polusan. Naravno, ne treba isključiti ni mogućnost da je, u slučaju čitatelja koji nam se javio, doista autocestom hodala žena. Posljednjih godina vozači se znaju žaliti i na skupine migranata koji pješačeći autocestom pokušavaju naći put ka zapadu.