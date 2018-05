Čudo arhitekture u Sl. Brodu: Velika kuća je 'pojela' manju

Supruga i ja vozili smo se ulicom kad je ona uzviknula: ‘Pogledaj, kuća u kući’, ispričao nam je čitatelj.

Kuću u kući fotografirao je u Zrinjskoj ulici u Slavonskom Brodu. Dodaje kako dvije kuće isprva nije ni primijetio, a kad su se vratili, nije mogao odoljeti da je ne fotografira.

- Svi koji je vide smiju se. Neki je fotografiraju i mobitelima. Postala je prava atrakcija - dodaje naš čitatelj. Pokušali smo doći do vlasnika zemljišta, ali on nije bio raspoložen za razgovor. No došli smo do prijašnjih vlasnika, brata i sestre, koji su mu prošle godine prodali onu manju, unutarnju kuću, nekadašnji dom njihove majke. Kako saznajemo, ta kuća je stara stotinjak godina.

- Prolazimo tom ulicom i pogledamo na mjesto gdje je bila naša kuća. Ne znamo zašto se sadašnji vlasnik odlučio da dio kuće naše majke zadrži u sredini i oko nje izgradi novu kuću - rekli su nam nekadašnji vlasnici. Kratko dodaju da je ne bi prodali da su znali što će s njom učiniti. Sadašnji vlasnik je ostavio zidove, a ostatak srušio. Prolaznici pretpostavljaju da možda ne može dobiti nove priključke za struju i vodu, pa je zato u unutrašnjosti nove kuće ostavio prijašnju. Šale se da su u pitanju neka nova arhitektonska rješenja, a možda je novi vlasnik htio imati spomenik kulture poput “Kuće u kući” koja je u Bolu na Braču.