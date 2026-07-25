ČUDO NEVIĐENO NA PLAŽI Na Krku si instalirali sobu u prvi red do mora: 'Još kuhinja fali'

Nedostaje im samo kuhinja, sve ostalo imaju, našalio se naš čitatelj koji je snimio nesvakidašnju scenu na plaži u Čižićima na otoku Krku. Turisti iz Slovenije su si na plažu umjesto ručnika odlučili prirediti još udobniji smještaj.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je ispričao čitatelj, iz kombija su izvadili pravo čudo.

Foto: Čitatelj 24sata

- Prvo je pograbljao teren, poravnao si ga je. Onda je sve živo krenuo iznositi iz kombija. Stol, kuhinjske stolce, vazu s cvijećem... ma svašta. To su sat vremena slagali. Njih dvoje samih su zauzeli pola plaže. To je tek početak, još slažu. Vidjet ćemo kako će to na kraju izgledati - rekao nam je čitatelj.