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NEVJEROJATNO

ČUDO NEVIĐENO NA PLAŽI Na Krku si instalirali sobu u prvi red do mora: 'Još kuhinja fali'

Piše Veronika Miloševski,
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ČUDO NEVIĐENO NA PLAŽI Na Krku si instalirali sobu u prvi red do mora: 'Još kuhinja fali'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Turisti iz Slovenije su si na plažu umjesto ručnika odlučili prirediti još udobniji smještaj. Kako nam je ispričao čitatelj, iz kombija su izvadila pravo čudo...

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Nedostaje im samo kuhinja, sve ostalo imaju, našalio se naš čitatelj koji je snimio nesvakidašnju scenu na plaži u Čižićima na otoku Krku. Turisti iz Slovenije su si na plažu umjesto ručnika odlučili prirediti još udobniji smještaj.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je ispričao čitatelj, iz kombija su izvadili pravo čudo.

Foto: Čitatelj 24sata

- Prvo je pograbljao teren, poravnao si ga je. Onda je sve živo krenuo iznositi iz kombija. Stol, kuhinjske stolce, vazu s cvijećem... ma svašta. To su sat vremena slagali. Njih dvoje samih su zauzeli pola plaže. To je tek početak, još slažu. Vidjet ćemo kako će to na kraju izgledati - rekao nam je čitatelj.

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