Turisti iz Slovenije su si na plažu umjesto ručnika odlučili prirediti još udobniji smještaj. Kako nam je ispričao čitatelj, iz kombija su izvadila pravo čudo...
NEVJEROJATNO
ČUDO NEVIĐENO NA PLAŽI Na Krku si instalirali sobu u prvi red do mora: 'Još kuhinja fali'
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Nedostaje im samo kuhinja, sve ostalo imaju, našalio se naš čitatelj koji je snimio nesvakidašnju scenu na plaži u Čižićima na otoku Krku. Turisti iz Slovenije su si na plažu umjesto ručnika odlučili prirediti još udobniji smještaj.
Kako nam je ispričao čitatelj, iz kombija su izvadili pravo čudo.
- Prvo je pograbljao teren, poravnao si ga je. Onda je sve živo krenuo iznositi iz kombija. Stol, kuhinjske stolce, vazu s cvijećem... ma svašta. To su sat vremena slagali. Njih dvoje samih su zauzeli pola plaže. To je tek početak, još slažu. Vidjet ćemo kako će to na kraju izgledati - rekao nam je čitatelj.
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