Čuvajte se 'ghost tappinga': Nova prijevara može vas koštati tisuće eura. Evo o čemu je riječ

Plaćanje prislanjanjem mobitela postalo je uobičajen i jednostavan način kupovine, no istovremeno može biti i skriveni put kojim vas prevaranti mogu ostaviti bez novca. Naime, neki od njih koriste metodu poznatu kao "ghost tapping" kako bi iskoristili tehnologiju beskontaktnog plaćanja, posebno prilikom kupovine na ulici, navodi se u novom upozorenju organizacije Better Business Bureau (BBB), neprofitne organizacije koja prati lažno oglašavanje i pritužbe potrošača.

U prijavama prijevara, žrtve navode kako su nesvjesno mislile da plaćaju legitimne proizvode ili usluge, da bi kasnije otkrili kako su im naplaćeni iznosi veći za stotine, a u nekim slučajevima i tisuće dolara.

U jednom od izvješća koje je zabilježio BBB, mladić s blokom za pisanje u Illinoisu tvrdio je da prikuplja novac za troškove sprovoda člana obitelji koji je ubijen.

"Rekao sam da mogu donirati 5 dolara... Pružio sam svoju kreditnu karticu jednom od muškaraca, koji ju je uzeo i pokušao izvršiti beskontaktno plaćanje na svom telefonu," prisjetila se žrtva. "Cijela interakcija djelovala mi je čudno, pa sam odmah provjerio svoje račune i vidio višestruke transakcije od po 2.496 dolara na PayPal račun."

Ključna taktika prevaranata je izbjegavanje pokazivanja zaslona mobilnog terminala za plaćanje. Upravo zato je inzistiranje da vidite ekran "kako biste točno znali što se događa odličan način da se zaštitite," savjetuje Melanie McGovern, direktorica odnosa s javnošću u BBB-u.

Ne trebate se bojati koristiti beskontaktno plaćanje kod provjerenih trgovaca. Kako bi stavila ovu alarmantnu prijevaru u perspektivu, McGovern napominje da je njezina organizacija do sada zaprimila manje od 10 prijava "ghost tappinga". Ipak, zabrinuta je da bi se broj slučajeva mogao povećati tijekom blagdanske kupovine.

"Tijekom blagdanskih sajmova i sličnih događanja, ljudi imaju veliku pogodnost beskontaktnog plaćanja," kaže ona. "Zato je uvijek dobro osigurati se i znati točno koliko ste potrošili."

Iako je tehnički moguće da prevarant iskoristi vašu karticu bez da ju vi prislonite, to je iznimno rijetko. Tehnologija NFC (Near Field Communication), koja pokreće beskontaktno plaćanje, zahtijeva udaljenost od četiri centimetra ili manje.

"To je otprilike duljina spajalice za papir," objašnjava Michael Jabbara, viši potpredsjednik i voditelj odjela za rizik platnog ekosustava u tvrtki Visa. "Ako ste svjesni svog osobnog prostora, primijetit ćete ako vam se netko približi na tu udaljenost i vjerojatno ćete se odmaknuti."

Ipak, ideja "ghost tappinga" dobar je podsjetnik da uvijek budete na oprezu i pratite što se događa s vašim karticama koje ste pohranili na mobitelu.

Prevaranti se "oslanjaju na to da žrtve neće provjeravati svoje bankovne račune do kraja mjeseca ili čak kasnije," kaže Jabbara. Ako ipak postanete žrtva, možete osporiti terećenje ili podnijeti pritužbu nadležnim tijelima. No, najbolji način borbe protiv ove, ali i bilo koje druge vrste online prijevare, jest prevencija.

Mnoge sumnjive transakcije bit će označene i blokirane sigurnosnim sustavima vaše kartične kuće. No, čak i ako takva transakcija prođe, "imate mogućnost uključiti obavijesti o transakcijama koje mogu biti vaša 'prva linija obrane' od prijevare," savjetuje Jabbara. Na taj način odmah ćete saznati je li vaša kartica terećena za iznos koji niste odobrili ili kod trgovca za kojeg nikada niste čuli.

Računi su ključan dokaz o kupovini ako kasnije trebate osporiti transakciju kod svoje banke. To je ujedno i dobar način da razotkrijete prevaranta. McGovern kaže da je izgovor prodavača poput "Ne mogu vam dati račun, terminal mi ne radi" jasan crveni alarm da nešto nije u redu.