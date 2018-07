'Da bi osvojili loptu, morali su kupiti 16 kg slatkog namaza!'

Njemački parlamentarci okomili su se na proizvođača Nutelle jer su iskoristili Svjetsko prvenstvo u nogometu za promociju svojeg proizvoda. Naime, objavili su nagradnu igru u kojoj su potrošači morali kupiti gotovo 16 kilograma slatkog namaza od čokolade kako bi dobili dovoljno bodova i osvojili nogometnu loptu.

- Prehrambena industrija ponovno je iskoristila Svjetsko prvenstvo u nogometu da bi djeci prodavala slatkiše - izjavila je zastupnica Zelenih Renate Künast za AFP. Ona i drugi zastupnici parlamenta uputili su zbog toga pritužbu Vijeću nadležnom za etiku u oglašavanju i traže da se reklamna kampanja zaustavi, a njemačkom ogranku Ferrera uputi upozorenje.

- To je crveni karton za Nutellu - dodala je.

'Ljudi su morali kupiti 35 staklenki Nutelle kako bi prikupili dovoljno bodova za nogometnu loptu s isprintanim potpisima njemačkih reprezentativaca. To je ukupno 15,75 kilograma Nutelle, odnosno devet kilograma šećera, pet kilograma masti, 85.000 kalorija i 97,65 eura (odnosno oko 720 kuna)', naveli su u pritužbi.

