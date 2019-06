Dali su joj ime Marijuana Pepsi, a ona je sad postala doktorica

Žena iz Winconsina, pišu brojni američki mediji, kojoj su roditelji dali ime 'Marijuana Pepsi', doktorirala je u svojoj 46-godini, s osmjehom od uha do uha. Osim što se radi o zaista iznimnom osobnom uspjehu, svojevrsna je to pobjeda nad svima koji su joj se rugali cijelog života - od vršnjaka do kolega i šefova, piše NYPost.

Da stvar bude zanimljivija, Marijuana Pepsi je doktorirala na temu: 'Crna imena u bijelim učionicama: Ponašanje učitelja i percepcije studenata'. Za svoj je rad intervjuirala brojne ljude, bivše studente i učenike, koji su također imali negativna iskustva zbog svojih imena u kontekstu obrazovnog sustava.

Foto: Facebook

Marijuana Pepsi kaže da je cijelog života zbog svojeg imena nailazila na probleme. No, ona ga nikad nije poželjela promijeniti, iako, kaže, nikad u životu nije zapalila joint, a sokove ne pije.

Ime joj je dala majka, koja je smatrala da će ju ime proslaviti diljem svijeta. Nestabilno obiteljsko okruženje Marijuana je napustila s 15 godina i već si je tada obećala - jednog ću dana biti dr. Marijuana Pepsi!

I eto, nedavno, u njenoj 46. godini to se napokon i dogodilo.

Iako su je reakcije okoline na ime učinile snažnom, Marijuana ipak poručuje roditeljima da svoju djecu ne nazivaju po lakim drogama.