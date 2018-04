Dao je tek jedan trag: Milijunaš skrio škrinju s blagom u planini

Negdje u divljim predjelima američkog planinskog lanca Rocky Mountains, koji se proteže na preko tisući kilometara između grada Santa Fe, New Meksika i kanadske granice možda se nalazi škrinjica s blagom vrijedna milijune dolara.

Blago je navodno sakrio Forrest Fenn (87) bivši vojni pilot i trgovac umjetninama. Prema njegovim procjenama, u lov na blago već se uputio 350 tisuća ljudi. Fenn je za CNBC napomenuo da se ne može znati je li netko došao blizu tome da pronađe skriveno blago. Možda ga netko uskoro pronađe, a možda se to dogodi tek za 1000 godina - izjavio je.

Osim mene, nitko ne zna gdje se blago nalazi - izjavio je Fenn još 2016. godine. Uključujući njegovu suprugu. Ako sutra umrem, podatak o lokaciji otići će sa mnom u grob.'

'Uzbuđenje lova'

Jedini trag koji je Fenn dao lovcima na blago je enkriptirana pjesma od 24 retka koju je napisao u svojim vlastitim memoarima nazvanima Uzbuđenje lova. Pjesmu je naknadno objavio na Instagramu.

- Nekoliko puta pročitajte tragove zapisane u pjesmi i proučavajte zemljopisne karte Rocky Mountainsa - kazao je Business Insideru. Zatim povežite to dvoje. Blago čeka osobu koja će uspiti povezati sve tragove koje je Fenn ostavio.

U škrinjici koja teži nešto manje od 20 kg nalaze se smaragdi, rubini, zlatnici i dijamanti - sve te vrijedne predmete Fenn je kao priučeni arheolog prikupio tijekom svojih nerijetko kontroverznih istraživanja jugozapadnih predjela Amerike.

Milijunaš se našao na meti kritika zbog iskopavanja indijski rezervat Lazaro Pueblo, a FBI je 2009. godine pretražio njegovu rezidenciju zbog sumnji na posjedovanje opljačkanih artefakata.

Lov na blago u jeku krize

Fenn je škrinjicu napunio s blagom 1998. godine, nakon što mu je dijagnosticiran karcinom. Namjeravao je odnijeti škrinju u planine i umrijeti pored nje. No kako je u međuvremenu pobijedio bolest, škrinjicu je pospremio u kućni trezor i tamo je čuvao godinama. Lova na blago sjetio se godinama kasnije, u jeku velike gospodarske krize.

- Mnogo ljudi je ostajalo bez posla, njihov očaj je vrištao s naslovnica, pa sam htio tim ljudima ponuditi malo nade - objasnio je za ABC.

Fatalni kraj za neke

Neki od lovaca na blago su postali opsesivni. Fenn je za New York Times izjavio da dnevno dobiva 100 emailova dnevno. U nekoliko navrata je bio prisiljen pozvati policiju, jer su mu lovci na blago prijetili ili mu dolazili u kuću. Jedan tip me nazvao i rekao: 'Reci mi odmah gdje je blago. Ubit ću te.'

Za neke od njih potraga je fatalno završila. Vjeruje se da je barem četvero ljudi poginulo u nesrećama prilikom potrage. Neki su zbog toga zatražili Fenna da opozove lov na blago. On to nije učinio. no otkrio je još nekoliko tragova kako ljudi ne bi nastradali.

- Škrinjica s blagom nije ispod vode, a nije ni u blizini rijeke Rio Grande. Da biste do nje došli ne morate pomicati velike stijene niti se penjati ili spuštati po strmim liticama. Molim vas, imajte na umu da sam ja imao oko 80 godina kada sam u dva navrata prošao put od vozila do mjesta gdje je skriveno blago.'

- Potraga za blagom bi trebala biti zabavna - dodao je.

Fenn je izjavio da mu je blago u pravom redu sakrio kako bi potaknuo obitelji da više vremena provode u prirodi.

- Htio sam da djeca imaju nešto za raditi - kaže.

- Previše vremena provode u igraonicama i na mobitelima. Nadam se da će roditelji odvesti svoju djecu na kampiranje i pješačenje u Rocky Mountains. Nadam se da će pecati, gledati fosile, prevrtati trulo drveće da vide što se krije ispod, i tražiti moje blago.

- U svakom slučaju, ako je doista točan podatak da su stotine ili čak tisuće ljudi otišli u lov na moje blago, onda je moje skrovište bolje uspjelo nego što sam mogao sanjati - zaključio je Fenn za CNBC.