'Detektivi' s društvenih mreža: 'Notre Dame su zapalili, evo ih'

Sredinom prošle godine YouTube uveo je sustav koji se trebao "boriti" protiv lažnih vijesti. Kao izvor informacija koristit će provjerene izvore poput Encyclopaedije Britannice ili Wikipedije kako bi smanjio mogućnost da se neke događaje krivo atribuira.

Međutim, brojni svjetski mediji pišu kako je upravo YouTube, zajedno sa svojim algoritmom i umjetnom inteligencijom, izgubio bitku protiv lažnih vijesti. U slučaju stravičnog požara u Parizu u kojem je izgorjela gotička katedrala Notre Dame, YouTubeov algoritam je potpuno pogrešno kontekstualizirao prizor vatre.

Ispod videa tragedije pojavile su se informacije o rušenju Blizanaca u New Yorku 11. rujna 2001.

What the hell @YouTube Livestream of the #NotreDame fire was labeled as 9/11 conspiracy 🤔 pic.twitter.com/uSEqM4GAdz — Josh Thomas (@milehigherjosh) April 16, 2019

- Duboko smo ožalošćeni požarom koji se dogodio u katedrali Notre-Dame. Prošle smo godine predstavili informacijske panele s poveznicama na vanjske izvore poput Encyclopaedije Britannice i Wikipedije za one teme koje su često predmet dezinformiranja. Ti se paneli aktiviraju algoritmom, no naši sustavi ponekad pogrešno odluče. Onemogućili smo te panele za prijenose povezane s požarom - službena je izjava YouTubea.

Lažni profili CNN-a, BuzzFeeda, Fox Newsa...

No, nije YouTube bio jedini u čitavom moru lažnih vijesti oko požara. Na udaru su bili CNN, BuzzFeed i FoxNews. Njihova imena iskoristili su zasad još nepoznati ljudi i napravili nove profile sa sličnim imenima, primjerice CNN Politics 2020. Na prvi pogled možda ne biste ni posumnjali da se radi o službenom Twitter profilu.

CNN Politics 2020 je tako na svom "službenom" profilu tvrdio da je požar u Notre Dame zapravo čin terorizma. Istraga koja je trenutno u tijeku isključila je palež, već stoje pri tome da je tragedija nesretni slučaj. Isto su izvijestili i razne inačice BuzzFeeda i Fox Newsa, također lažne.

Please report this account - can’t allow twitter to be used in this way. @CNNpolitics2020 #notredamedeparis pic.twitter.com/mZyIjjtkIZ — psjf 🌲🏠👬🐶🐶🐱🐓🐓 (@PSJF) April 15, 2019

Razne lažne profile Twitter je ubrzo izbrisao te upozorio sve korisnike da službene stranice uvijek imaju plavu kvačicu koja dokazuje autentičnost profila.

Teorije zavjere: 'Netko ju je zapalio!'

InfoWars, portal poznat po teorijama zavjere bio je jedan od prvih portala koji je napisao kako je netko namjerno zapalio vatru te da su tu informaciju dobili od izvjesnog radnika na renovaciji katedrale. Svoju optužbu InfoWars nije provjerio nego se referirao na Tweet koji je kasnije izbrisan.

1. InfoWars is baselessly writing that the fire was set deliberately.



Their only source is this tweet that has been deleted. Officials have not yet stated any causes for the fire so hang tight before getting conspiratorial. pic.twitter.com/IFD0b5Pask — Jane Lytvynenko 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ (@JaneLytv) April 15, 2019

Neki korisnici Twittera proširili su vijest da su vatrogasci pronašli pokraj požarišta plinsku bocu i arapske dokumente. Uistina, policija je pronašla i plinsku bocu i dokumente pokraj Notre Dame. Prije tri godine.

Gas tanks and Arabic documents found in unmarked car by Paris' Notre-Dame cathedral spark terror fears https://t.co/1NJQ7bYTrW — cesar evangelista (@atttcesarevang1) April 18, 2019

Korisnici su počeli dijeliti taj članak The Telegrapha, a iako na linku na članak čak i piše 2016, nikome od njih očito nije palo na pamet da pogledaju otkad taj članak datira.

Na Twitteru je osvanuo video požara na kojem se istovremeno iz blizine čuje kako netko uzvikuje "Allahu Akbar". I to je također lažna vijest. Naime, postoji hrpa snimki na koje je netko umontirao taj uzvik i tako ih plasira u javnost.

No, BuzzFeed tvrdi, kada u Google upišete "Allahu Akbar shouting", možete pronaći audio zapis identičan onome na snimci požara u Parizu.

'To je francuski, a ne arapski jezik'

- Tko viče Allahu Akbar kada vide 850 godina staru i voljenu crkvu koju proždire užasan požar? - upitala se jedna korisnica Twittera i objavila video požara i uzvika. No, ukoliko ne zna francuski, mogla je lako "Allais, en avant", zamijeniti s Allahu Akbar. Ono što je zapravo čula je "hajde, idite naprijed", najvjerojatnije uputu vatrogasca ili policajca.

Osim što vole dramu i paniku, korisnici Twittera ponekad nisu dobri ni u pretraživanju podataka na internetu. Pa su, kako bi izrazili žaljenje za voljenom katedralom, objavljivali fotografije - krive katedrale. Jedan korisnik je tako objavio fotografiju Notre Dame. Ali one u Montrealu.

Alt-right moron Jack Posobiec gets his Western civilization in real time on Google images, doesn't know Notre Dame de Paris from the Notre Dame basilica in Montreal (now deleted) pic.twitter.com/MH1lYesUmJ — David Sessions (@davidsess) April 15, 2019

Postao je predmetnom sprdnje pa su ljudi u komentare izražavali žaljenje za Notre Dame, no objavljivali fotografije Eiffelovog tornja u Las Vegasu ili Disneyjevog dvorca.

Na snimkama vidjeli teroriste, Žute prsluke, imame...

- Vidimo nekoga gore - velikim slovima pisali su strani mediji, prvenstveno španjolski. Netko je mobitelom snimio televizijski prilog i na jednom od tornjeva vidio čovjeka.

No workers onsite. Who tf is this? pic.twitter.com/OPYFFMxkRf — Vernon (@TipsyPianoBar) April 15, 2019

- Nema radnika ovdje, tko je ovo?! - stoji u opisu videa. Francuske novine Liberation istražile su o kome se točno radi. Korisnici Twittera nagađali su, obzirom na odjeću, da se radi ili o prosvjedniku Žutih prsluka ili imamu. Da, snimka je vrlo zrnata i ne može se razaznati točno o kome se radi.

No, kada su novinari Liberationa usporedili ostale snimke požara sa snimkom na Twitteru, vrlo lako su zaključili o kome se radi. Da, to gore na tornju je vatrogasac koji je krenuo gasiti vatru.

Yes, they do. Here are your "Islamic terrorists." pic.twitter.com/HNhxrIHMZD — Donny Ferguson 🗽 (@DonnyFerguson) April 16, 2019

Drugi korisnici koji su isto bili uvjereni da je katedrala namjerno zapaljena su komentirali kako vide nekoga na vrhu katedrale. AFP Factuel odlučio je istražiti o čemu se radi.

Figure clearly seen on roof when fire started. pic.twitter.com/Tg31SR8vU2 — Ancestry Nerd (@AncestryNerd) April 16, 2019

- To je kip Djevice Marije, jedini veliki kip koji je preživio Francusku revoluciju - pišu na svom Twitteru, a uz objavu su postavili i fotografiju iz drugačije perspektive. Naime, nitko ne stoji na ogradi kraj tornja, to je samo privid.

La photo de gauche circule depuis hier soir, certains laissant entendre que cette personne est à l'origine de l'incendie de Notre-Dame.

Il s'agit en réalité de la Vierge du trumeau du portail du Cloître, la seule grande statue de portail non détruite pendant la Révolution

1/ pic.twitter.com/Le4IXlipNb — AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) April 16, 2019

U ponedjeljak je požar u Notre Dameu bila glavna tema na Twitteru. U 24 sata o toj temi korisnici su napisali preko 3,5 milijuna tweetova.

Prema zadnjim informacijama time lapse kamera koja je postavljena nekoliko sati prije mogla bi otkriti uzrok požara.