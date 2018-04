Dirljivo: Njemu svaki rođendan dolazi pismo od pokojne žene...

U rano jutro, na njegov 41. rođendan, Chris Pointon nije mogao dočekati da otvori čestitku svoje supruge Kate.

'Najljepše rođendanske želje!', pisalo je šarenim slovima na žutoj pozadini prednje strane čestitke. Urednim, pomalo neobičnim rukopisom u čestitki je pisalo: 'Najdražem Humpty Dumtyju. U četrdesetim si godinama, ljepoto. Jesi li već izgubio svu kosu? Volim te i uvijek ću te voljeti. Jako puno. Kate xxxxx'

- Nadimak Humpty Dumpty - objašnjava Chris - zaradio sam svojom nespretnošću, a točno kako je Kate predvidjela, gotovo sam sasvim oćelavio.

Kate nije ovdje da vidi njegov osmijeh, niti može vidjeti suze koje mu se skupljaju u očima dok priča o svojoj divnoj supruzi velikog srca. Preminula je prije gotovo dvije godine, u lipnju 2016. godine, nakon petogodišnje borbe s agresivnim karcinomom kostiju koji joj je dijagnosticiran kada je imala 29 godina.

Prije smrti, Kate je u kutiju ispod kreveta sakrila čestitke, pisma i druge uspomene za Chrisa i ostale članove obitelji. U gesti koja podsjeća na romantični film P.S. Volim te snimljen prema istoimenoj knjizi, Kate je potajno napisala rođendanske čestitke Chrisu za svaku godinu sve do 2042., do njegovog 65. rođendana.

Kutija uspomena

U svojem posljednjem trenutku, trenutku rastanka, Kate je rekla Chrisu gdje se nalazi kutija, a on joj je morao obećati da će otvarati omotnice na točan datum koji piše na njima.

- Nazvala ju je kutija uspomena - objasnio je Chris. - Nije gledala film niti čitala knjigu, to je jednostavno nešto što je željela učiniti.

- Znao sam za tu kutiju i ranije, ali nije mi dopuštala da zavirim unutra. Velika je otprilike kao kutija za cipele, a po cijeloj kutiji su nacrtani leptiri, koje je Kate obožavala. Kutiju sam prvi put otvorio 23. lipnja 2016. na dan kad je umrla - rekao je Chris za Daily Mail.

- Rekla mi je da se tamo nalazi pismo za mene i omotnica koju trebam otvoriti tjedan dana nakon njezine smrti. To je bio vrlo emotivan dan, ali Kate je znala što treba reći da me nasmije i da se prestanem samosažalijevati - objasnio je.

Održanje obećanja

- Tada sam pronašao hrpu rođendanskih čestitki - jedna godišnje sve dok ne napunim 50 godina, zatim jedna za moj 60. rođendan i jedna za 65. rođendan. Tada prestaje zato što sam tada planirao otići u mirovinu, preseliti na obalu i otvoriti Bed & Breakfast hotel. Mislim da se htjela pobrinuti da održim to obećanje - kaže.

Prvu čestitku koju mu je Kate posthumno uputila otvorio je prošlog travnja, kada je napunio 40. godina.

Bio je na Šetlandskim otocima, gdje je prema njezinoj želji prosuo njezin pepeo - na plaži koju su zajedno posjetili. Sa sobom je ponio i čestitku.

'Mojem dragom Christopheru', pisalo je. '40. godina! Još malo i preko brda... Nadam se da ćeš imati predivan dan i da ćeš se sjajno zabaviti! Toliko te volim i nadam se da me nisi zaboravio. Uvijek sam s tobom, ljepoto. Volim te. K xxxx', pisalo je.

'Razveseli me i rukopis'

Njezine riječi nisu samo utjeha nego i podsjetnik na toplu, duhovitu ženu s kojom je namjeravao provesti ostatak života.

- Razveseli me čak i kad vidim njezin rukopis - priznaje Chris.

- Ima dana kad sam jako potišten i toliko mi nedostaje - stvari koje smo radili, blesavi nadimci koje smo si davali, njezin smijeh...

- Čitanje tih čestitki me podsjeća koliko sam sretan što sam proveo 15 godina s takvom nevjerojatnom ženom. Čak i kada je prolazila kroz pakao, mislila je na mene i kako ću se nositi sa svime kada nje ne bude - prisjeća se.

Planiranje unaprijed je nešto što je Kate polazilo za rukom bolje nego većini ljudi.

Još otkako se par upoznao na novogodišnjoj zabavi u noćnom klubu 2001. godine, Chris je znao njezin životni plan: Završiti medicinu na Sveučilištu u Edinburghu, preseliti se u Yorkshire, zaposliti se u medicinskoj skrbi za starije - to je htjela još kada je išla u školu - i s vremenom zasnovati obitelj.

Dan kada se svijet raspao

Zaručili su se nakon godinu dana poznanstva, a vjenčali se 2005. godine, iste godine kada je Kate diplomirala.

- Od trenutka kada smo se upoznali znao sam da je želim oženiti. To je bila jedna od onih situacija - bili smo savršen par. Kupili smo stan i počeli živjeti zajedno - objasnio je Chris.

Godine su prolazile u sretnom braku sve do srpnja 2011. kada se njihov svijet raspao.

Par se nalazio na odmoru u Kaliforniji kada je Kate počela osjećati stravičnu bol u leđima. Bolovi su se toliko pogoršali da nije mogla izaći iz hotela, no Chris je inzistirao da odu liječniku.

- Prvo smo mislili da je bubrežni kamenac - prisjeća se. Ali čim je Kate vidjela snimke, znala je. Ima rak - rekao je.

'...pustiti da priroda napravi svoje'

Liječnici su prvo mislili da je je u pitanju rak jajnika. No kad su se vratili u Veliku Britaniju, saznali su da se rak proširio na jetru i kosti. Prognozirali su joj između šest i 12 mjeseci života.

Kate je prva četiri i pol mjeseca provela u bolnici i primala kemoterapiju. Od terapije je imala užasne nuspojave - mučninu, vrtoglavicu, gubitak kose, zamor - zbog svega toga, u prosincu 2011. zajednički su donijeli odluku da će prestati primati kemoterapiju i pustiti da priroda napravi svoje.

- Kate je željela još toliko toga učiniti, ali kemoterapija ju je previše iscrpljivala - objasnio je Chris. Tri tjedna nakon što je stala s kemoterapijom, vratila se na posao. Voljela je svoj posao više od ičega. Bila je fantastična liječnica, kaže.

Popis od 57 stvari

U toliko vremena koliko je provela u bolničkom krevetu, Kate je napravila popis od 57 stvari koje želi napraviti prije smrti. Par je odlučio da više neće izgubiti ni trenutka.

Prvo na listi bilo je obnavljanje zavjeta, koje su organizirali na jedan proljetni dan u 2012. smijući se, plačući i plešući s obitelji i prijateljima. Ostalo na popisu razlikovalo se od potpuno običnih stvari, poput jesti ribu i krumpiriće pored mora, jahanje konja, pjevanje karaoka pa sve do putovanja u Orient Expressu, vožnje u Aston Martinu, upoznavanja s Kylie Minogue u backstageu koncerta i skakanja iz aviona.

No najvažnija stvar na njezinom popisu bila je prikupljanje novca za istraživanje raka, primarno za Yorkshirski Centar za rak u Leedsu gdje je Kate bila pacijent.

'Bok ja se zovem...'

Inspirirana svojim boravkom u bolnici u kolovozu 2013. tijekom kojeg je se jako dojmilo nedostatak komuniciranja s osobljem, Kate je lansirala kampanju Hello my name is...' (u prijevodu: Bok ja se zovem...). Cilj je bio potaknuti liječnike, medicinske sestre i ostalo osoblje da se predstave svojim pacijentima.

- Došla je doma žaleći se, a ja sam joj rekao: 'Draga, učini nešto ili se prestani žaliti', objasnio je Chris. Sljedećeg dana je objavila tvit od kojeg je sve krenulo. Njezina poruka je ubrzo postala viralna. Brat joj je pomogao da podigne internetsku stranicu, broj ljudi koji je prate na Twitteru narastao je na tisuće ljudi, a kampanju su prigrlile bolnice i zdravstvene organizacije.

Danas bedževe s natpisom Bok, moje ime je... nosi pola milijuna zdravstvenih radnika, a putem donacija Kate je ostvarila cilj i donacijama prikupila 250 tisuća funti. Chris i dvije godine nakon njezine smrti nastavlja rad na kampanji pa je tako prikupljeni iznos narastao na 360 tisuća funti.

Kraj na 11. godišnjicu braka

Kako se njezino stanje pogoršavalo, Kate je ponovno krenula na kemoterapiju. No liječenje je bilo sve manje i manje učinkovito. Iako to nitko nije htio priznati, kraj je bio blizu. Kate je prestala raditi u travnju 2016. i počela razmišljati o tome kakav pogreb želi.

- Prvo je htjela biti u kući svojih roditelja, dok joj mama čita - objasnio je Chris.

- Ali shvatili smo da bi bilo najbolje da bude u hospiciju u kojem je poznaje osoblje i koji ima divne vrtove. Tako je i bilo. Okružena obitelji, sa suncem koje se probijalo kroz prozore, s pjesmom Angels od The Corrsa, njezinog najdražeg benda, Kate je preminula. Točno na 11. godišnjicu braka. Pokazala mi je da sve ima pod kontrolom do samoga kraja - kaže Chris.

- Bilo je kao da je htjela izdržati do toga dana. Preminula je u 15.20 sati - točno vrijeme kada smo trebali razmijeniti bračne zavjete. Bilo je nevjerojatno tužno. Ali i spokojno istovremeno. Kate je htjela pokazati ljudima da se ne trebaju bojati smrti. Zbog nje, ja se ne bojim. Mislim da se o tome treba više razgovarati - rekao je.

'Povijest s Kate je dio mene'

Chris je nakon pogreba prodao njihov zajednički stan i sada putuje po svijetu podižući svijest o kampanji koju je Kate pokrenula. Svugdje sa sobom nosi njezine čestitke.

- Znam da takvo nešto nije za svakoga, kaže. Znam da neki misle da je to morbidno ili da me čestitke onemogućavaju u tome da krenem dalje sa životom. Ali prije nego što je umrla, razgovarali smo o tome što ću ja bez nje - napominje Chris.

- Ona želi da pronađem nekog drugog, da se oženim i imam obitelj. Njezine su točne riječi bile: 'Bila bi travestija da to ne učiniš, jer ti imaš toliko toga za dati.' Moja povijest s Kate je dio mene. Ako ne krenem dalje, siguran sam da će mi u tim čestitkama pisati što čekam i rugati mi se zato što sam sam i jadan. To je njezin način da me čuva - da pazi da se zabavljam i pazim na sebe i da ne zaboravim na naš plan o otvaranju hotela. I 2042. godine, kada budem naborani penzioner, ona će biti uz mene - zaključuje.