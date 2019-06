Divlje svinje okupirale Beograd, jedna u panici pala s petog kata

- Nastavlja se invazija divljih svinja u Beogradu. Prvo su krenule s Novom Beogradu i Zemunu, a sad i prema centru prijestolnice, javlja Blic.

U prethodna dva dana lovci su, pišu mediji, ulovili ukupno šest svinja usred grada, a mnoge su i dalje na ulicama te u parkovima.

Divlje svinje nastavljaju da se ušunjavaju... pic.twitter.com/7EJbk7UfCA — Dušan Stanković (@DusanStankovic4) June 7, 2019

- Sinoć smo uhvatili još dvije žive svinje i jednu utopljenu, rekao je Nikola Vojinović iz Lovačkog udruženja Zemun.

Jedna je divlja svinja pronađena mrtva nakon što je pala s petog kata garaže na Obilićevom vencu. Naime, radnici su je pokušali istjerati iz garaže, a ona se u panici provukla i u trku pala te preminula na licu mjesta.

Potjera za svinjama u Beogradu traje već tri dana, a lovci su za to, kažu, neadekvatno opremljeni. Oni ih pokušavaju uspavati strelicama, no one u većini slučajeva uopće ne djeluju, čak ni na mladunčadi. Umjesto da ih uspavaju, svinje se preplaše te pobjegnu punim trkom nakon čega ih je opet teško pronaći.

Društvene mreže su pak prepune snimaka Beograđana koji su ih zatekli diljem grada. Na jednoj od najpopularnijih snimki mlada divlja svinja mirno šeće restoranom u koji je uspjela ući.

Nakon što je poplavljen Veliki ratni otok, svinje nemaju kamo.

- Veoma su uplašene, ali nisu opasne po ljude, osim kada je mužjak ranjen ili kad ženka čuva mladunčad, objasnio je Zoran Kocić, predsjednik Lovačkog udruženja Beograd.

On je također upozorio vozače da oprezno voze, u slučaju da im svinja izleti pred automobil.