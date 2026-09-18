Doplutao je od Japana do SAD-a kao dječak: Promijenio povijest, bio je i zarobljenik Indijanaca!

Početkom 19. stoljeća Japan je bio jedno od najzatvorenijih društava prema vanjskom svijetu. Pod strogom vladavinom šogunata Tokugawa na snazi je bio sustav ograničenih vanjskih odnosa koji se tradicionalno opisuje pojmom sakoku. Japanskim građanima bio je strogo zabranjen odlazak u inozemstvo, a onima koji bi napustili zemlju uglavnom nije bio dopušten povratak. Istodobno, ulazak stranaca i trgovina sa stranim zemljama bili su strogo nadzirani i ograničeni na nekoliko posebno određenih kanala. U takvom svijetu, gdje su obzori većine Japanaca završavali na obalama njihova otočja, započinje priča o Otokichiju, 14-godišnjem dječaku iz malog ribarskog mjesta Onoura u današnjoj prefekturi Aichi. Njegov se život trebao svesti na rutinski rad na obalnim trgovačkim brodovima, no nepredvidiva sila prirode imala je drugačije planove.

Oluja na Tihom oceanu skrenula je njegov brod s kursa i pokrenula nevjerojatan lanac događaja koji će ga odvesti tisućama kilometara preko oceana, dovesti u Sjevernu Ameriku i London, učiniti ga jednim od najpoznatijih Japanaca svoje generacije koji su dospjeli na Zapad te ga na kraju pretvoriti u važnog prevoditelja i posrednika u ranim odnosima Japana s Britanijom.

Bila je to rana jesen, 11. listopada 1832. godine prema jednom od korištenih kalendarskih preračuna, kada je teretni brod Hojunmaru isplovio iz luke Onoura na jugoistočnoj obali Japana. Japanski kalendar tog vremena razlikovao se od gregorijanskog, pa se datum u pojedinim izvorima preračunava drukčije. Radilo se o drvenom jedrenjaku dugom oko 15 metara, nakrcanom s približno 150 tona tereta koji se uglavnom sastojao od riže i keramike. Brod je bio na rutinskom putovanju prema Edu, današnjem Tokiju, udaljenom nekoliko stotina kilometara. Posadu je činilo 14 mornara, a među njima je bio i mladi Otokichi, koji je služio kao jedan od najmlađih članova posade.

Japanski izolacionistički propisi iz 17. stoljeća strogo su ograničavali izgradnju brodova sposobnih za duga oceanska putovanja. Japanski trgovački brodovi bili su uglavnom prilagođeni obalnoj plovidbi i nisu bili namijenjeni dugotrajnom prelasku otvorenog oceana.

Upravo je takva konstrukcija postala kobna kada je Hojunmaru zahvatila snažna oluja. Golemi valovi oštetili su i odnijeli važne dijelove opreme za upravljanje brodom, uključujući kormilo, a posada je na kraju morala posjeći jarbol. Time je plovilo ostalo gotovo potpuno bez mogućnosti upravljanja. Snažne oceanske struje uhvatile su osakaćeni trup broda i počele ga nemilosrdno vući prema pučini, daleko od japanske obale i u nepoznata prostranstva sjevernog Tihog oceana.

14 mjeseci lutanja Tihim oceanom

Uslijedila je prava noćna mora koja je trajala punih četrnaest mjeseci. Bez mogućnosti normalnog upravljanja brodom, Hojunmaru je postao igračka oceanskih struja koje su ga nosile tisućama kilometara preko sjevernog Pacifika. Posada je na početku imala dovoljno hrane zahvaljujući riži iz tereta, a preživljavali su i loveći ribu. Pitku su vodu nadopunjavali skupljanjem kišnice i desalinizacijom morske vode.

Međutim, ono što im je najviše nedostajalo bili su svježe voće i povrće.

Kako su tjedni prelazili u mjesece, dugotrajni nedostatak svježe hrane i vitamina počeo je uzimati smrtonosni danak. Većina članova posade umrla je, a kao jedan od glavnih uzroka navodi se skorbut, bolest uzrokovana nedostatkom vitamina C.

Jedan po jedan, mornari su gubili bitku s bolešću i iscrpljenošću. Od 14 članova posade preživjela su samo trojica. Kada je razbijeni brod početkom 1834. godine napokon stigao do sjeverozapadne obale današnje savezne države Washington, preostali su bili brodski navigator Iwakichi (28), mladi Kyukichi i još mlađi Otokichi. Brod je doplutao do područja Olimpijskog poluotoka, vjerojatno u blizini današnjeg Cape Alava, na obali koju tadašnji japanski pomorci nisu mogli ni zamisliti.

Susret s narodom Makah i dolazak u tvrđavu Vancouver

Trojica iscrpljenih i izgladnjelih brodolomaca jedva su se dovukla do obale, no njihovim mukama nije bio kraj. Ubrzo su naišli na pripadnike naroda Makah, koji su se bavili lovom na morske sisavce i ribolovom. Bio je to susret dvaju potpuno različitih svjetova. Japanci su se našli na području čiji im je jezik i društvo bili potpuno nepoznati, dok su i njihovi novi 'susjedi' teško mogli razumjeti tko su neobični ljudi koji su stigli morem iz tako daleke zemlje.

Makah su preživjele Japance zarobili i odveli u svoje naselje, gdje su ih neko vrijeme držali kao zarobljenike i robove. U međuvremenu su iz olupine broda spašeni različiti predmeti, a fragmenti japanske keramike povezani s Hojunmaruom kasnije su pronađeni na području Makaha.

Glasine o neobičnim zarobljenicima počele su se širiti od jednog domorodačkog naroda do drugog, sve dok nisu došle do Johna McLoughlina, glavnog upravitelja tvrđave Vancouver, regionalnog sjedišta moćne trgovačke kompanije Hudson's Bay.

McLoughlin je u početku smatrao da bi mogli biti Kinezi, no ubrzo je shvatio da se radi o Japancima i da bi njihovo spašavanje moglo imati širi značaj. Nakon jednog neuspješnog pokušaja da do njih dođe kopnenim putem, poslao je kapetana Williama H. McNeilla brodom Lama kako bi ih preuzeo i doveo na sigurno. McNeill je uspješno obavio zadatak, a trojica Japanaca tijekom 1834. godine stigla su u tvrđavu Vancouver.

Tamo su proveli nekoliko mjeseci, oporavljajući se od dugog putovanja, upoznavajući zapadnjački način života i učeći prve riječi engleskog jezika. Susret s kršćanskim misionarima i trgovcima također je bio njihov prvi ozbiljniji dodir sa zapadnom kulturom.

Prvi poznati Japanci u Londonu tog razdoblja

McLoughlin je u spašenim mornarima vidio mnogo više od pukih brodolomaca. Vjerovao je da bi njihovo poznavanje japanskog jezika i iskustvo s Japanom mogli biti korisni u budućim pokušajima uspostave trgovačkih odnosa s tom zatvorenom zemljom. Zbog toga su u studenom 1834. godine poslani na brodu Eagle prema Londonu. Putovanje ih je vodilo preko Havaja i oko rta Horn, nakon čega su nastavili prema Europi. U London su stigli u lipnju 1835. godine. Postali su među prvim poznatim Japancima koji su u modernom dobu stigli u britansku prijestolnicu, nakon višestoljetnog razdoblja u kojem su kontakti između Japana i Europe bili vrlo ograničeni.

Međutim, britanska vlada nije dijelila McLoughlinov entuzijazam. Umjesto da od njih napravi službene posrednike u odnosima s Japanom, britanske su ih vlasti zadržale na brodu usidrenom na Temzi. Proveli su oko deset dana u londonskoj luci, a dopušten im je tek kratak obilazak grada. Nakon toga su ukrcani na brod General Palmer i poslani natrag prema Aziji, u portugalsku koloniju Macau na jugu Kine.

Kada su stigli u Macau, trojicu Japanaca srdačno je dočekao Karl Gützlaff, njemački protestantski misionar koji je radio i kao prevoditelj za britanske interese u istočnoj Aziji. Gützlaff je imao veliku ambiciju širiti kršćansku literaturu u Japanu i u brodolomcima je dobio rijetku priliku da uči živi japanski jezik od izvornih govornika.

Uz njihovu pomoć počeo je intenzivno raditi na japanskim prijevodima kršćanskih tekstova. Otokichi je sudjelovao u tom pothvatu, osobito kao izvorni govornik japanskog jezika.

Zajedno su radili na prijevodu Evanđelja po Ivanu na japanski jezik. Rukopis je kasnije poslan u Singapur, gdje je tiskan 1837. godine. Taj je prijevod među najranijim tiskanim japanskim prijevodima dijela protestantske Biblije i predstavlja važan trenutak u povijesti modernih pokušaja prevođenja kršćanske literature na japanski. Otokichi je tijekom boravka izvan Japana prihvatio kršćanstvo, a kasnije je bio poznat i pod imenom John Matthew Ottoson. Prezime Ottoson bilo je zapadnjački oblik povezan s njegovim japanskim imenom, iako se detalji nastanka tog imena u izvorima ne navode uvijek jednako.

Pokušaj povratka kući i topovska paljba

Iako su započeli novi život, želja za povratkom u domovinu bila je snažna. Prilika se ukazala 1837. godine kada je američki trgovac Charles W. King pokušao vratiti Otokichija, Iwakichija i Kyukichija u Japan svojim brodom Morrison. Kingova ekspedicija imala je i trgovačku i humanitarnu dimenziju, a brod je namjerno bio razoružan kako bi se pokazalo da ne dolazi s neprijateljskim namjerama.

U srpnju 1837. godine stigli su do ulaza u zaljev Edo. Međutim, umjesto dopuštenja za pristajanje, japanske obalne snage otvorile su vatru na Morrison. King je nakon toga odustao od pokušaja ulaska u Edo i zaplovio prema jugu, pokušavajući uspostaviti kontakt kod Kagoshime.

I tamo je brod dočekan topovskom paljbom. Nakon ponovljenih napada ekspedicija se povukla.

Trojica Japanaca tada su shvatila da im japanske vlasti neće dopustiti povratak u domovinu. Prema tadašnjim propisima, njihov dugotrajni boravak u inozemstvu bio je ozbiljna prepreka povratku, a vlasti su strance i povratnike iz inozemstva promatrale s velikim nepovjerenjem. Za Otokichija, Iwakichija i Kyukichija taj je neuspjeh značio da će njihov život ostati vezan uz zemlje izvan Japana. Prema zapisima o njihovom putovanju, pokušaj povratka završio je dubokim razočaranjem i prihvaćanjem činjenice da se u domovinu ne mogu jednostavno vratiti.

Novi život u Šangaju i pregovori

Nemogućnost povratka nagnala je Otokichija da maksimalno iskoristi svoje znanje i iskustvo. Tijekom 1840-ih preselio se u Šangaj, gdje se zaposlio u moćnoj britanskoj trgovačkoj tvrtki Dent & Co. Postao je cijenjeni stručnjak za trgovinu i komunikaciju između različitih kulturnih sredina, naučio kineski jezik i koristio ime Lin Ah Tao. Njegovo poznavanje japanskog, kineskog i engleskog jezika učinilo ga je iznimno korisnim britanskim trgovcima i službenicima.

U Šangaju je zasnovao obitelj. Njegova prva supruga bila je Škotkinja, a nakon njezine smrti kasnije se ponovno oženio Louisom Belder, ženom malajsko-njemačkog podrijetla. Njegov život u Šangaju bio je daleko od pustolovine iz dječačkih dana, ali iskustvo koje je stekao kao brodolomac, prevoditelj i trgovac sada mu je omogućilo da se kreće između različitih kultura i jezika.

Otokichijevo poznavanje japanskog jezika i običaja činilo ga je korisnim Britancima u njihovim pokušajima da uspostave odnose s Japanom. Dvaput se uspio vratiti u japanske vode, ali nikada kao slobodan građanin koji se vraća kući. Prvi put bilo je to 1849. godine na britanskom brodu HMS Mariner, gdje je radio kao prevoditelj. Kako bi izbjegao probleme s japanskim vlastima, predstavljao se kao Kinez i nastojao prikriti svoj pravi identitet.

Drugi put, u rujnu 1854. godine, pratio je britanskog admirala Jamesa Stirlinga u Nagasaki. Otokichi je tada služio kao jedan od prevoditelja britanske delegacije i pomagao u komunikaciji tijekom pregovora s japanskim vlastima. Pregovori su završili potpisivanjem Anglo-japanske konvencije o prijateljstvu 14. listopada 1854. godine, kojom su otvoreni prvi formalni diplomatski kanali između Britanije i Japana.

Tijekom tog posjeta Otokichi je ponovno susreo sunarodnjake i pokazao koliko se njegov život u međuvremenu promijenio. Japanske vlasti ponudile su mu mogućnost povratka i amnestije, ali on je odlučio ostati u inozemstvu, gdje je već imao obitelj i izgrađen život.

Britanci su cijenili Otokichijeve prevoditeljske i posredničke usluge, a 1864. godine postao je naturalizirani britanski državljanin.

Početkom 1860-ih, nakon godina provedenih u Šangaju, preselio se sa svojom obitelji u Singapur. Ondje je postao prvi poznati zabilježeni japanski stanovnik tog kolonijalnog središta. U Singapuru je postupno izgradio uglednu poziciju u društvu i koristio imovinu koju je stekao tijekom svoje trgovačke karijere.

Kupio je veliko zemljište i kuću na području Orchard Roada, koji je tada izgledao potpuno drukčije nego danas. Umjesto današnje guste urbane četvrti, taj je dio Singapura bio poznat po plantažama i velikim imanjima. Otokichi je ondje živio sa svojom obitelji i nastavio održavati veze s britanskim kolonijalnim krugovima i ljudima koji su dolazili iz različitih dijelova Azije.

Godine 1862. kroz Singapur je prošla prva japanska diplomatska misija u Europu. Otokichi je stupio u kontakt s njezinim članovima i pomagao im svojim poznavanjem lokalnog društva, jezika i običaja. Bio je to neobičan trenutak: Japanac koji je kao dječak slučajno odlutao preko Tihog oceana sada je pomagao službenoj japanskoj misiji koja je putovala prema Europi, i to u gradu tisućama kilometara udaljenom od njegove domovine.

Njegov život tako je napravio puni krug. Nekadašnji brodolomac koji je kao dječak bio zarobljen na obali Sjeverne Amerike sada je bio britanski državljanin, trgovac i prevoditelj koji je pomagao Japancima da se snađu u svijetu koji je nekoć bio potpuno izvan njegova iskustva.

Povratak kući nakon gotovo stoljeća i pol

Otokichijev nevjerojatni život završio je u siječnju 1867. godine, kada je preminuo u Singapuru, vjerojatno u dobi od oko 45 50 godina. Kao uzrok smrti navodi se tuberkuloza. Pokopan je u Singapuru, daleko od rodnog mjesta iz kojeg je kao dječak isplovio na Hojunmaruu.

Njegova priča dugo je ostala relativno nepoznata široj javnosti, ali s vremenom je ponovno otkrivena u Japanu i Singapuru. U veljači 2005. godine predstavnici njegova rodnog kraja Mihame posjetili su Singapur i sudjelovali u nastojanju da se dio njegovih posmrtnih ostataka vrati u Japan. Nakon gotovo stoljeća i pol, dio njegova pepela prenesen je u njegovu domovinu i položen u Mihami, čime je čovjek koji je kao četrnaestogodišnji dječak nestao u golemom Tihom oceanu simbolično ponovno pronašao put kući.

Njegov put od mladog mornara i brodolomca, preko zarobljenika, prevoditelja i trgovca, do britanskog državljanina koji je pomagao u komunikaciji između Britanije i Japana, jedan je od najneobičnijih životnih puteva 19. stoljeća. Otokichi nije krenuo na put oko svijeta, niti je imao namjeru postati istraživač ili diplomat. Sve je počelo katastrofom koja ga je slučajno odnijela preko Tihog oceana, a zatim ga nastavilo voditi iz jedne zemlje u drugu.

Njegov život pokazuje koliko su se u 19. stoljeću brzo i dramatično mogli promijeniti životi pojedinaca koji bi se našli na sjecištu velikih povijesnih procesa. Od japanskog sustava strogo ograničenih vanjskih odnosa, preko širenja britanske trgovine i kršćanskih misija u Aziji, do postupnog otvaranja Japana prema zapadnim silama, Otokichi se našao upravo ondje gdje su se susretali svjetovi koji su desetljećima bili gotovo potpuno odvojeni.

Kao dječak nije mogao znati kamo će ga odnijeti ocean. Nije mogao znati da će jednog dana stići u London, da će njegovo znanje japanskog pomoći pri prevođenju kršćanskih tekstova, da će se kao prevoditelj vratiti u blizinu Japana ili da će više od 20 godina nakon svojeg brodoloma sudjelovati u britanskim kontaktima s japanskim vlastima. Još manje je mogao predvidjeti da će nakon smrti biti pokopan tisućama kilometara od svoje domovine, a da će se dio njegovih posmrtnih ostataka u Japan vratiti tek 2005. godine.

Otokichijeva priča zato nije samo priča o preživljavanju na moru. Ona je i priča o čovjeku koji je, protiv svoje volje i bez ikakva plana, postao posrednik između kultura. Njegov život povezuje malo japansko ribarsko mjesto Onouru, olujni Pacifik, obalu današnjeg Washingtona, tvrđavu Vancouver, London, Macau, Šangaj i Singapur. U vremenu kada su granice Japana prema vanjskom svijetu bile strogo kontrolirane, Otokichi ih je prešao na način koji nitko nije mogao predvidjeti - kao dječak kojeg je more odnijelo izvan domovine.

Gotovo stoljeće i pol nakon njegova nestanka, njegov se pepeo vratio u Japan. Čovjek koji je kao dječak izgubio mogućnost povratka kući tako je, barem simbolično, posljednji put prešao granicu koja je obilježila čitav njegov život.

*uz korištenje AI-ja