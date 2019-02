Došli popraviti rupu na cesti: 'Pa to je tunel, vodi u banku...'

Cestovni radnici u Floridi iznenadili su se kad su saznali da je rupa koja se nedavno pojavila na cesti zapravo tajni tunel koji vodi do banke. Federalni agenti kažu da je tunel dug 45 metara i da vodi nedaleko od banke. Premda tunel nije iskopan do kraja i ne vodi direktno u zgradu, policijski službenici su zaključili da radi o pokušaju pljačke.

Workers continue to dig next to the Chase Bank on S Flamingo Rd and Pines Blvd. where an underground tunnel was found. FBI has yet to give details but we’ve seen muddy boots, a generator, a stool, and a rake, pulled from the hole @nbc6 pic.twitter.com/wB7ib8hFIv