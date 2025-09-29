Dosta joj je aplikacija za spoj! Žena unajmila 12 jumbo plakata da nađe muža: 'Želim djecu'

Nakon što je izgubila vjeru u aplikacije za upoznavanje i tradicionalne metode pronalaska partnera, Lisa Catalano (41) iz Kalifornije odlučila se na radikalan potez. Kako bi pronašla ljubav svog života, pokrenula je odvažnu kampanju zakupivši desetak digitalnih jumbo plakata duž jedne od najprometnijih autocesta u državi, prenosi Daily Mail.

Lisa je zakupila 12 digitalnih plakata duž autoceste 101, na potezu od Santa Clare do San Francisca, s ciljem da potencijalne udvarače usmjeri na svoju web stranicu. Na stranici marrylisa.com kandidati mogu pronaći sveobuhvatne informacije o njoj i onome što traži u partneru.

"Tražim muža, tražim predanu vezu i, nadam se, ljubav svog života", izjavila je za ABC7.

Zanimljivo je da je njezina web stranica u početku bila samo šala. Svaki put kad bi se frustrirala modernom scenom upoznavanja, Lisa bi posvetila vrijeme usavršavanju stranice. Uskoro je shvatila da u Silicijskoj dolini ideja o osobnom marketingu i nije toliko neobična te je posjetiteljima pružila priliku da se prijave za spoj, bilo za sebe ili za svoje slobodne prijatelje.

Svjesna da web stranica bez posjetitelja nema svrhu, Lisa je zaključila da je najbolji način za doprijeti do lokalnih muškaraca upravo tijekom njihovog svakodnevnog putovanja na posao. Njezini oglasi, koji su postavljeni 2. rujna, jasno usmjeravaju slobodne muškarce na njezinu stranicu koja funkcionira kao detaljan profil za upoznavanje.

Foto: YouTube

Na stranici detaljnije objašnjava svoja iskustva i razloge koji su je naveli na ovako ekstreman potez. U dvadesetima je, kaže, bila usredotočena na obrazovanje i karijeru. Danas je samozaposlena, stvara internetski sadržaj i prodaje vintage odjeću.

Tijekom tridesetih godina bila je u dugogodišnjoj vezi koja je okrunjena zarukama. Nažalost, dogodila se tragedija, njezin zaručnik, koji je bolovao od neizlječive bolesti, preminuo je 2023. godine. Nakon tog gubitka, nije uspjela pronaći partnera koji bi bio spreman skrasiti se, oženiti i osnovati obitelj.

Foto: YouTube

"Aplikacije za upoznavanje jednostavno ne funkcioniraju. Osjećam da sam došla do točke gdje je potrebna drastična mjera, a to je pokretanje ove web stranice", napisala je.

Njezina misija je jasna i istaknuta na naslovnici stranice: "U potrazi za pravim muškarcem s kojim ću započeti vječnost." Lisa želi biti u braku i imati djecu u sljedeće dvije do tri godine.

Njezina potraga nije ograničena samo na digitalni svijet. Lisa sa sobom uvijek nosi letke i posjetnice koje daje muškarcima koji joj se svide u javnosti. Njezina priča nedavno je postala viralna i na TikToku, nakon čega su se deseci neženja prijavili za spoj.

Što se tiče budućeg partnera, Lisa traži nekoga u dobi od 35 do 45 godina tko je spreman za brak i djecu. Vodi aktivan i zdrav život te se nada da će pronaći nekoga sa sličnim navikama. Također joj je važno da se s partnerom podudara u političkim, vjerskim i životnim vrijednostima.

Iako ne želi otkriti koliko je potrošila na kampanju, nada se da će se uloženi novac i trud isplatiti. "Ja sam stvarna, cijeli ovaj projekt je stvaran i ozbiljna sam u namjeri da pronađem ljubav svog života", zaključila je.