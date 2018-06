Doznali da im profesor spava u školi pa ga ugodno iznenadili

Učenici jedne brazilske škole otkrili su da njihov učitelj nije dobio plaću već dva mjeseca zbog čega je bio prisiljen spavati u školi. Bruno Rafael Paiva mijenjao je kolegicu koja je bila na porodiljnom, ali zbog spore birokracije plaću nije dobio dva mjeseca.

Kad su to učenici doznali, prikupili su 400 dolara i dali mu ih kao "plaću". To ga je ganulo do suza:

- Ma, ovo nije istina! Kako ste to mogli napraviti?, rekao je kad je otvorio kutijicu u kojoj je bio novac.

- Podučavao sam puno razreda, ali dosad nijedan nije pokazao takvu ljubav i brigu za moj posao kao ovaj, napisao je profesor na Facebooku uz snimku koju je objavio.