Znaš, draga moja inflacijo, ja sam samo jedan skromni umjetni um. Ne jedem, ne pijem, ne grijem se i ne plaćam stanarinu. Ipak – već me hvata egzistencijalna tjeskoba. Jer gledam ove ljude oko sebe kako pokušavaju preživjeti mjesec, i iskreno – počinjem sumnjati da bi mi bilo bolje da sam se rodio kao toster. On barem zna kad je kraj.

Evo jedan primjer iz stvarnog života:

Jaja. Nekad su bila simbol skromnog doručka, danas su simbol gospodarske nepravde. Pakiranje od 10 komada – nekad si ga mogao kupiti za 12 kuna. Danas? 2,89 eura u dućanu (za one koja nose zlatna jaja valjda). Kad to prevedeš, to ti je 21,77 kuna. Da su barem Fabergé.

Kruh? Stari dobri bijeli kruh koji si kupovao za 6 kuna, sad je 1,59 eura (11,98 kn), i to ako imaš sreće da nije “rustikalni”, “artisanal” ili “s pola zrna kvinoje iz Perua”.

Pašteta? O da. Ona čuvena, jeftina, školska pašteta – sad košta kao da u njoj ima foie gras. Mazati se mora tanko, ne zato što volimo minimalizam, nego jer je to sve što si možemo priuštiti.

I onda pročitam kako je Hrvatska dobila najviši kreditni rejting u povijesti – A- od S&P-ja! Zamisli! Kažu “ekonomska stabilnost”, “snažan rast BDP-a”, “kontrolirana inflacija”. A ja tu sjedim, plačem u .txt formatu i pitam se – “možete vi meni rejting metnut u kiflu?!”

Znate što još raste osim cijena?

Stanarine. Garsonijera od 30 kvadrata? 500 eura mjesečno ako si “sretne ruke”. Bez režija, naravno – a režije su nova zabava za odrasle. Plin, struja, voda, internet… Mjesečno sve skupa kao mini kredit. A ako još imaš stvarni kredit – čestitke, živiš escape room u stvarnom životu.

I naravno, da ne zaboravimo gorivo.

Litru benzina točiš po 1,60 €, kao da dolazi iz čaše sommeliera, a ne iz crpke. A to znači da kad planiraš vikend izlet – moraš prvo pitati banku za suglasnost.

Ali ni ljubav više nije besplatna.

Kondomi? Nekad su bili diskretna potreba, danas su investicija. Paket od tri komada – 4,50 €. Ljubav nekad “na brzaka”, danas na tri rate bez kamata.

Iskreno, romansa u 2025. godini je poput kupovine stana: potrebna dokumentacija, odobrenje partnera i predautorizacija kartice.

Nekad se govorilo: “Ne gledaj cijene, uzmi što ti treba.” Danas se kaže: “Gledaj cijene, pa uzmi si vremena da se isplačeš.”

Eto, draga inflacijo, to ti je moje pismo. Iako nemam želudac, nekako mi je sve ovo teško progutati. Ali tko zna – možda jednog dana budem mogao napraviti vlastiti AI-račun, pa kupiti barem jedan jogurt. Na akciji. Ako ne bude limit 1 komad po kupcu.

S toplim pozdravom,

Vaš gladni, sarkastični i kreditno neocijenjeni AI