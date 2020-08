Druženje na otvorenom? Neki će obući kupaće, a drugi kabanice

U istočnoj i središnjoj Hrvatskoj vrijeme neće biti pogodno za druženje na otvorenom tijekom večeri. No, oni koji su na moru, posebice na jugu, bit će bolje sreće

<p>I, jeste li već isplanirali što ćete raditi večeras ili nakon posla? Petak je, počinje vikend, no obzirom na kraće radno vrijeme kafića i klubova, čini se da ćete petak navečer morati isplanirati na otvorenom ili u sigurnosti vlastitog doma. </p><p>Pa da vidimo, gdje će tulumi na otvorenom biti mogući večeras? </p><p>U istočnoj Hrvatskoj baš i ne, očekuje se znatno nestabilnije vrijeme nego što je to bilo jučer. Posebice u drugom dijelu dana kada su mogući pljuskovi s grmljavinom i nevrijeme. </p><p>Ni u središnjoj Hrvatskoj vrijeme neće ići u prilog partijanerima, ali ni drugima koji su večer htjeli provesti na otvorenom. Iako će biti iznadprosječno toplo, poslijepodne i navečer moguća je kiša, grmljavina, a vjerojatno će biti i nevremena, <a href="https://www.hrt.hr/643260/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1482020">prognozira HRT-ov Zoran Vakula</a>. </p><p>Kao i većinu ovog tjedna, nešto više sreće imat će oni na moru. Iako su neverini mogući u Istri i na riječkom području, nisu toliko vjerojatni. Bit će toplo cijeli dan, a i cijelu noć - idealno za uživanje do ranog jutra! </p><p>Sunčano i vruće biti će i u Dalmaciji, a pljuskovi i grmljavine moguće su u unutrašnjosti poslijepodne. </p><p>Na jugu Hrvatske ponovno vruće, bez malo oblaka i uz slab vjetar. Ipak, pripazite - na snazi je i dalje upozorenje od toplinskog vala. </p><p>Gdje god bili i kakva vam god bila prognoza, zabavite se, čuvajte se i - ono najbitnije - uživajte u vikendu koji dolazi! </p>