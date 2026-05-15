Dvogodišnji pesek iz Dumovca traži dom: 'Najsretniji je kada je uz čovjeka koji ga mazi'

Kako navode iz skloništa, Feliz je iznimno nježan, umiljat i privržen pas predivnog karaktera. Najviše voli boraviti uz ljude, a pažnju i nježnost vraća na poseban način – pogledom punim zahvalnosti i ljubavi.

- S njim dobivate ogromnu mazu, psa koji je najsretniji u blizini čovjeka koji će ga maziti bez kraja i konca - opisuju ga oni koji se svakodnevno brinu o njemu.

Osim što obožava ljudsko društvo, Feliz se dobro slaže i s drugim psima, zbog čega bi bez problema mogao postati i drugi ljubimac u obitelji. Njegov miran i prijateljski karakter mogao bi ga učiniti idealnim društvom za obitelji, parove ili pojedince koji traže odanog četveronožnog prijatelja.

Udomljavanje pasa iz skloništa posljednjih godina postaje sve važnija tema među ljubiteljima životinja, a brojni građani sve češće odlučuju pružiti priliku upravo napuštenim psima. Iz skloništa redovito podsjećaju kako psi poput Feliza ne traže puno – tek sigurnost, pažnju i dom u kojem će biti voljeni.

Svatko tko želi upoznati Feliza ili razmišlja o udomljavanju može se javiti putem e-mail adrese: udomljavanje@dumovec.hr.