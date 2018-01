E, to je prava hladnoća: Kad se kipuća voda smrzne u trenu...

I dok kod nas zima još uvijek 'tapka' oko nule na termometru, a povremeno se diže i do 12 do 15 celzija, hladnoća se u Kanadi nimalo ne šali. Temperature se tako mjestimice spuštaju i do 30 stupnjeva ispod nule.

Teško je zamisliti koliko je to zapravo hladno, pa je jedan Kanađanin to odlučio (i uspio!) prikazati na vrlo zanimljiv način - posudom kipuće vode. Uglavnom, da ne duljimo, pogledajte i sami koliko se brzo kipuća voda smrzava i pretvara u paru na takvim temperaturama...

Na nešto starijoj snimci, iz 2012., isto to možete vidjeti na još nižoj temperaturi od -41ºC.