Ekspedicija iz pakla: Na Arktik su krenula 4 muškarca i Ada. Samo su ona i mačka spašene...

Ada Blackjack, žena iz plemena Inupijata, ostala je zabilježena u povijesti kao jedina preživjela članica zlosretne arktičke ekspedicije na Wrangelov otok početkom dvadesetih godina prošlog stoljeća. Njezina sudbina, isprepletena nevjerojatnom tragedijom, siromaštvom i neviđenom voljom za životom, danas služi kao jedan od najsvjetlijih primjera ljudske izdržljivosti. Iako nije imala apsolutno nikakvog iskustva u lovu i boravku u nemilosrdnoj arktičkoj divljini, uspjela je izdržati ono što bi slomilo i najiskusnije istraživače.

Njezina jedina stvarna motivacija tijekom najcrnjih dana izolacije, gladi i straha bila je majčinska ljubav. Ada je imala samo jedan cilj, a to je bio povratak kući bolesnom sinu kojeg je morala ostaviti u sirotištu na Aljasci. Kroz mjesece potpune samoće, okružena polarnim medvjedima i ledom, naučila je vještine koje su joj doslovno spasile život.

Rođena kao Ada Deletuk krajem 19. stoljeća, točnije 1898. godine, u malom zabačenom naselju Spruce Creek nedaleko od Solomona na Aljasci, od samog početka bila je suočena s nedaćama. Njezin je otac tragično preminuo od trovanja hranom kada je imala samo osam godina. Nakon te velike obiteljske tragedije, majka ju je poslala u Nome, gdje je odrastala i školovala se u metodističkoj misijskoj školi. Tamo su je misionari naučili čitati, pisati engleski jezik, kuhati i šivati, vještinama koje su je pripremale za ono što se tada smatralo prikladnim životom za mladu ženu, ali koje joj nisu mogle pružiti alate za preživljavanje u divljini.

Kada je navršila 16 godina, udala se za bivšeg lovca i vozača psećih zaprega Jacka Blackjacka. Brak se ubrzo pokazao kao velika pogreška i izvor stalne patnje. Jack ju je fizički i emocionalno zlostavljao. Imali su troje djece, ali je preživio samo jedan sin, Bennett. Pet godina nakon vjenčanja, Jack ju je napustio usred ničega, ostavivši nju i bolesnog dječaka na milost i nemilost surovom okruženju. Bez novca, hrane i ikakve pomoći, Ada je bila prisiljena hodati više od šezdeset kilometara natrag do Nomea, a veći dio puta nosila je malog Bennetta na leđima jer je dječak bio preslab za hodanje zbog kronične tuberkuloze.

U Nomeu je radila kao čistačica i krojačica za lokalne rudare, pokušavajući skupiti dovoljno novca za liječenje svog sina. Nažalost, njezina skromna primanja nisu bila ni približno dovoljna za pokrivanje golemih medicinskih troškova. Slomljena srca, Ada je morala donijeti najtežu odluku u svom životu te je privremeno smjestila Bennetta u lokalno sirotište koje mu je moglo pružiti odgovarajuću medicinsku skrb. Od tog trenutka, njezin jedini životni cilj postao je pronalazak načina da zaradi dovoljno novca kako bi platila liječenje i ponovno preuzela brigu o svom djetetu.

Obećanje ledene ekspedicije

Prilika se pojavila 1921. godine kada je slavni polarni istraživač Vilhjalmur Stefansson stigao u Nome u potrazi za lokalnim stanovništvom koje tečno govori engleski. Njegov je plan bio organizirati ekspediciju na Wrangelov otok, veliki i izolirani komad kopna u Čukotskom moru sjeverno od Sibira. Stefansson je vjerovao da će uspostavom trajne kolonije uspjeti osigurati teritorijalna prava za Kanadu ili Veliku Britaniju. Iako su razne države polagale pravo na taj otok, nijedna nije imala stalnu prisutnost. Stefansson je obećao plaću od 50 dolara mjesečno, što je za Adu bio golem iznos koji bi joj konačno omogućio da vrati svog sina.

Policijski načelnik iz Nomea poznavao je njezinu tešku situaciju i preporučio je kao izvrsnu krojačicu. Ada je u početku bila prestravljena idejom.

Imala je dubok strah od polarnih medvjeda i nije joj bilo nimalo ugodno putovati s potpuno nepoznatim muškarcima. Obećano joj je da će u ekspediciji sudjelovati i druge obitelji starosjedilaca, ali su svi oni u posljednjem trenutku odustali. Tako je mlada 23-godišnja Ada ostala jedina žena i jedina Inupijatka u peteročlanoj ekipi.

Uz Adu, tim su činila četiri mladića: Allan Crawford, Milton Galle, Lorne Knight i Fred Maurer. Maurer je već imao iskustva jer je 1914. godine preživio brodolom i proveo osam mjeseci na istom tom otoku. Stefansson je mladićima savjetovao da ponesu zalihe hrane za samo šest mjeseci, uvjeravajući ih da će na otoku biti obilje divljači i da će se lako moći prehraniti lovom. Krenuli su na putovanje u rujnu 1921. godine, a sa sobom su poveli i mačku po imenu Vic, koja im je trebala poslužiti kao maskota i donijeti im sreću. Uspješno su došli do otoka.

Foto: Internet Archive / Wikimedia Commons (Public Domain)

Početak problema na otoku

Prva godina na otoku prošla je u relativnom miru i udobnosti. Ekipa je uspostavila logor, muškarci su išli u lov, dok je Ada kuhala, popravljala odjeću i brinula o logoru. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, situacija se drastično pogoršala. Stefanssonova predviđanja o bogatstvu divljači pokazala su se potpuno pogrešnima. Ulov je bio vrlo slab, a zalihe hrane brzo su se topile. Ljeto 1922. godine donijelo je novo razočaranje jer brod za opskrbu, koji je trebao donijeti novu hranu i poštu, nije uspio probiti debeli sloj leda koji je okruživao otok.

Ostavljeni bez novih zaliha i sa sve manje municije za lov, članovi ekspedicije našli su se u bezizlaznoj situaciji. S dolaskom nove zime, glad i očaj postali su njihova svakodnevica. Lorne Knight počeo je pokazivati teške simptome skorbuta, bolesti uzrokovane nedostatkom vitamina C, što ga je prikovalo za krevet. U siječnju 1923. godine, suočeni s potpunom gladi, Crawford, Maurer i Galle donijeli su očajničku odluku. Uzeli su preostale pse za zapregu i krenuli pješice preko zaleđenog mora prema Sibiru u potrazi za pomoći. Nikada više nisu viđeni, a njihova je sudbina do danas ostala nepoznata.

Ada je ostala potpuno sama u logoru s teško bolesnim Knightom i mačkom Vic. Preuzela je ulogu medicinske sestre, lovkinje i njegovateljice. Iako ju je Knight u trenucima bunila i boli često verbalno zlostavljao i nepravedno optuživao da ga ne pazi dovoljno dobro, ona se svakodnevno trudila olakšati mu patnje. Ada mu je davala veći dio oskudnih obroka koje je uspijevala uloviti. Sama je naučila postavljati zamke za polarne lisice i pucati iz puške, što je bio ogroman pothvat za ženu koja se do tada panično bojala oružja.

- Danas sam bila kod zamki, vidjela sam samo tragove gavrana i jednom sam pucala iz sačmarice. Uzela sam praznu limenku čaja i pucala točno u nju, to je prilično dobro za prvi put - napisala je u svom dnevniku.

Unatoč svim njezinim herojskim naporima, Lorne Knight je preminuo potkraj lipnja 1923. godine. Ada je bila shrvana, ne samo zbog njegove smrti, već i zbog zastrašujuće činjenice da je sada prepuštena sama sebi na kraju svijeta. Nije imala snage pomaknuti njegovo tijelo, pa je oko njegovog kreveta izgradila čvrstu barikadu od drvenih kutija kako bi ga zaštitila od divljih životinja, a ona se preselila u šator za skladištenje.

Nakon Knightove smrti, Adina je transformacija postala potpuna. Odbila je prepustiti se očaju i depresiji. Sama je ojačala zidove svog novog šatora naplavljenim drvetom, napravila je malu peć od praznih kanti za kerozin te je čak izgradila drvenu platformu iznad šatora kako bi mogla na vrijeme uočiti dolazak polarnih medvjeda. Njezina genijalnost išla je do te mjere da je uspjela napraviti čamac od kože i drveta kako bi mogla loviti tuljane.

Tijekom tog nevjerojatnog perioda, dnevnik Ade Blackjack otkriva detalje njezine svakodnevne borbe, ali i duboke tuge za sinom. Dok je patila od početnih simptoma skorbuta, svakodnevno je šivala toplu odjeću od kože sobova. Čak je uspjela sašiti par malih mokasina za svog Bennetta, sanjajući o danu kada će mu ih moći osobno uručiti.

Napokon, u kolovozu 1923. godine, kroz gustu arktičku maglu probio se brod Donaldson. Kada su spasioci kročili na kopno, bili su šokirani prizorom. Očekivali su da će pronaći iscrpljene muškarce, a dočekala ih je sitna Inupijatka koja je preživjela nemoguće i sačuvala život logorske mačke.

Spašavanje i gorka stvarnost povratka

Povratak u civilizaciju donio je novu vrstu izazova. Ada je dočekana uz nevjerojatnu medijsku pompu. Novine su je nazivale pravim ženskim Robinsonom Crusoeom. Ipak, skromna i povučena, Ada je mrzila svu tu pažnju. Nije željela biti slavna, željela je samo biti majka. Stefansson je iskoristio njezinu tragičnu priču i dnevnike za pisanje knjiga koje su mu donijele ogroman profit, dok Adi nije isplatio ni punu svotu koju joj je prvotno obećao, a o tantijemama od prodaje knjiga nije bilo ni govora.

Ipak, s novcem koji je dobila napokon je odvela Bennetta u Seattle na liječenje. Iako je tuberkuloza bila izuzetno teška bolest, njezina je borba dječaku omogućila bolju njegu. Kasnije se ponovno udala i rodila drugog sina, Billyja. Svoj je životni put završila na Aljasci, gdje je preminula u svibnju 1983. godine u dobi od 85 godina, ostavivši iza sebe nasljeđe neizmjerne snage i majčinske ljubavi. Na njezinom nadgrobnom spomeniku ponosno stoji uklesan natpis koji je slavi kao heroinu ekspedicije.