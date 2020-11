Fantastični video s Velebita: Kraljica risova budno motri dok se njen mladunac igra s lišćem

Na jednom od pojilišta na području Parka prirode Velebit kamere su snimile mladunca koji se pokušava igrati s lišćem koje pada u vodu, a onda prilazi majka, pa oboje oprezno skreću pogled prema daljini

<p>Kamere projekta <a href="https://www.lifelynx.eu/" target="_blank"><strong>Life Lynx</strong></a>, kojim se treba zaustaviti izumiranje dinarske i jugoistočne alpske populacije risa, nastavljaju snimati prizore koji oduševljavaju naše znastvenike, a posljednje scene bi mogle nadahnuti i Disneyeve producente da se upuste u stvaranje blockbustera koji bi se, recimo, mogao zvati- Kraljica risova. </p><h2>Pogledajte video: Mama ris i beba ris</h2><p>ris</p><h2>Što su vidjeli u daljini?</h2><p>Na jednom od pojilišta na području Parka prirode Velebit kamere su snimile mladunca risa koji se pokušava igrati s lišćem koje pada u vodu, a onda mu prilazi majka, pa oboje skreću pogled prem daljini.</p><p>Jesu li ugledali kakvu drugu zvijer ili potencijalnu lovinu, ostalo je tajna. </p><p>Ženka nosi 67 do 74 dana te se koti tijekom travnja i u svibnju, a mladunci potom ostaju s njom sve do sljedećg proljeća. Mladunčad progleda za dva tjedna i sišu sljedećih šest mjeseci, no već nakon mjesec i pol mogu jesti tvrdu hranu koju im donese majka.</p><p>Kada dovoljno sazriju, mladunci uče od majke i vještinu lova, a ovaj mačak sa snimke definitivno već upija prva znanja...</p>