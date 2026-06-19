Feliz još uvijek strpljivo čeka svoju obitelj: Udomite ga!

Bok, ljudi! Ja sam Feliz, a moje ime na španjolskom znači sretan. I vjerujte, unatoč svemu što sam prošao, još uvijek sam veseo, zaigran i pun ljubavi prema ljudima. Život me nije uvijek mazio, ali nisam izgubio vjeru da negdje postoji moja obitelj.

Obožavam šetnje, društvo i svaki trenutak koji mogu provesti uz čovjeka. Sve što želim jest nekoga tko će mi pružiti priliku za novi početak i dom u kojem ću biti voljen. Zauzvrat obećavam puno mahanja repom, odanosti i bezbroj sretnih trenutaka.

Foto: Azil Dumovec

Ako mislite da bismo mogli biti savršen par, dođite u Dumovec i povedite me u šetnju kako bismo se bolje upoznali. Možda baš tada shvatite da sam pas kojeg ste cijeli život tražili. A ako se zaljubite u mene, ne brinite – spreman sam odmah uskočiti u vaš prtljažnik i krenuti kući.

Kontakt za udomljavanje: udomljavanje@dumovec.hr.