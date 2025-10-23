Obavijesti

VJERUJETE LI U VANZEMALJCE?

FOTO Astrofizičar NASA-e ima novu teoriju o vanzemaljcima: Evo zašto nije došlo do kontakta

Ako u stotinama milijardi galaksija postoji inteligentni život, zašto nismo primili nikakav znak? Ta zagonetka, poznata kao Fermijev paradoks, potaknula je bezbroj teorija, od onih znanstveno utemeljenih do najluđih spekulacija iz znanstvene fantastike. Nova hipoteza astrofizičara iz NASA-e nudi odgovor koji je istovremeno revolucionaran i pomalo razočaravajući: možda vanzemaljci postoje, ali su nam tehnološki sličniji nego što mislimo, i jednostavno su... izgubili interes.
FOTO Astrofizičar NASA-e ima novu teoriju o vanzemaljcima: Evo zašto nije došlo do kontakta
