FOTO Bjegunac Đuro nasmijao društvo iz osječkog azila: 'Tog jutra trebao je na kastraciju'

Jutro kad je trebao ići na kastraciju pokušao je pobjeći iz boxa. Pronašli smo ga točno ovako. Visio je s vrha ograde. Jajca nije sačuvao al' avanturistički duh jest. Uvijek je bio ovakav, našalili su se iz osječkog azila Azil Osijek - Udruga Pobjede na psa Đuru.

Foto: Azil Osijek / Udruga Pobjede

Kažu kako nije bio ovakav kad je došao. I da već ima povijest pokušaja bježanja iz azila.

Foto: Azil Osijek / Udruga Pobjede

- Pitali smo se kako izlazi iz boxa. Nismo mogli shvatiti, a onda smo ga uhvatili. Sve nas je nasmijao jer iz izolacijskog boxa nije tako lako pobjeći. U teoriji se uopće ne bi moglo pobjeći. Pustili smo ga da se sam spusti. Da ga ne ozlijedimo. Bolje tako, on ovako i onako zna kako se popeo. Bilo smo uz njega dok je vidio, za svaki slučaj - kazali su.

Foto: Azil Osijek / Udruga Pobjede

- Mislim, da on bar negdje pobjegne pa se sakrije. Ne bi se čudili, ali on je pobjegnu i tražio nas. Mi ga onda otpratimo nazad. Na njemu se vidi da mu je zabavno i da zna da će sve ponoviti - kazali su..

Iz azila su nam ponosno kazali da je Đuro udomljen.

- Udomljen je i mislim da jedva čeka biti sa svojim novim vlasnicima. Možda zato svaki dan bježi. Zna da će uskoro osjetiti toplinu doma - kazali su.