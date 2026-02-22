FOTO Bolesno: Žene su zaluđene ovim ubojicom! Obasipaju ga pismima, a cure i nove šok fotke

Wade Wilson priznao je divljačka ubojstva dviju žena, no čak ni ta brutalnost nije uspjela odbiti njegove obožavateljice. Takozvani "ubojica Deadpool" postao je središte izopačenog, gotovo kultnog pokreta, privukavši stotine žena koje su mu se zaklinjale na odanost...
Brian Ross, jedan od redatelja i producenata dokumentarca "Handsome Devil: Charming Killer", izrazio je svoje čuđenje ovim slučajem. - Pratio sam mnoge kriminalce i brutalne ubojice, ali ovo je izvanredan fenomen koji ga okružuje - rekao je Ross za Fox News Digital.
- Wade Wilson imao je stotine žena koje su se naizgled zaljubile u njega, željele se udati za njega, čak i imati njegovu djecu, unatoč tome što su znale neke od stravičnih detalja o njegovim dvama ubojstvima. To je za nas bilo nešto što je zahtijevalo dublju analizu. I što smo dublje kopali, to se činilo luđim - dodaje.
Dokumentarac o istinitom zločinu na platformi Paramount+ istražuje slučaj 31-godišnjaka koji dijeli ime s likom iz Marvelovih stripova. Uključuje nove intervjue s bivšim djevojkama, Wilsonovim ocem i istražiteljima.
Ovaj muškarac s Floride je 7. listopada 2019. godine zadavio 35-godišnju Kristine Melton dok je spavala, jutro nakon što ju je upoznao u baru.
Kasnije istog dana, pretukao je, zadavio i pregazio automobilom 43-godišnju Diane Ruiz nakon što ju je uočio na ulici. Wilsona su uhitili 8. listopada 2019., nakon što je priznao ubojstva tijekom niza telefonskih poziva sa svojim ocem.
- Obje su bile vrlo voljene žene - izjavila je suredateljica i producentica Rhonda Schwartz.
- Kristine se preselila na Floridu kako bi bila blizu svoje obitelji. Imala je bliski krug prijatelja još od djetinjstva. Bila je poznata po svojoj brižnoj obitelji. Diane Ruiz također su cijenila njezina djeca i kolege s posla. Kad je nestala, neumorno su je tražili, podižući svijest u nadi da će je pronaći. - Ovo su bili gotovo slučajni susreti - dodala je Schwartz.
Wilsonova policijska fotografija eksplodirala je na društvenim mrežama, pokrenuvši val internetske fiksacije dok su mnoge žene otvoreno romantizirale njegov izgled.
Ta opsesija se pojačala kada se na sudu počeo pojavljivati u šarenim odijelima sa zalizanom kosom, pretvarajući pravni postupak u viralni spektakl.
Njegov izgled privukao je široku pozornost – glava i lice bili su mu tetovirani, uključujući svastike na obje strane lica i groteskni, zašiveni osmijeh tetoviran oko usta. Na društvenim mrežama, posebno na TikToku, razvila se intenzivna baza obožavatelja.
Wilson je uživao u pažnji, primajući stalan niz zatvorskih poziva od morbidnih obožavateljica, poznatih kao "Wadeove supruge", koje su se divile njegovu glasu i izgledu. Jedna žena zahtijevala je "maratonski seks", dok ga je druga molila da joj napravi dijete.
Stručnjaci su pokušali objasniti ovu bizarnu privlačnost, o kojoj je [izvijestio i New York Post. - Ono što su nam te žene opisale jest da ih je u tim telefonskim pozivima nasmijavao - objasnio je Ross. - Govorio im je da ih voli. A to su bile žene koje nisu uvijek bile na tržištu u potrazi za muškarcima. Kriminolozi s kojima smo razgovarali kažu da su ponekad takve žene, koje su i same bile žrtve zlostavljanja, privučene muškarcima poput Wadea Wilsona jer s njim mogu razgovarati, ali je to sigurno jer znaju da je iza rešetaka i da im ne može nauditi - kaže.
Ross je rekao da je u jednom trenutku Wilson primio oko 100.000 američkih dolara putem stranice za prikupljanje sredstava koju je stvorila jedna obožavateljica, jer su mu mnoge žene pohrlile slati novac. Iako su tvrdile da će sredstva pomoći u plaćanju njegovih odvjetnika, Wilson je novac trošio na pizzu i čokoladice. Tijekom godina iza rešetaka, primio je stotine ljubavnih pisama i eksplicitnih fotografija.
- Uvijek ih je tražio novac - rekao je Ross. - Dok je on kupovao grickalice u zatvoru, druge žene su govorile kako jedva čekaju imati njegovu djecu. - Jedna žena koja je razgovarala s nama, a koja je bila zaluđena njime, iskoristila je vlastiti novac da mu kupi odijela, košulje i kravate kako bi se mogao pojavljivati na sudu. Čak mu je kupila i šminku kako bi pokušao prekriti tetovaže na licu. To nije baš uspjelo, pa se tijekom suđenja pojavio bez šminke i vidjeli smo sve tetovaže. Ali te su mu žene bile odane – neke su, iskreno, još uvijek.
I zločini i uznemirujuća popularnost užasnuli su tužitelje. Ross je priznao kako je teško znati što ga je natjeralo na ubojstva, jer je Wilson nudio nekoliko različitih objašnjenja, uključujući i ono da je to "jednostavno želio". - Žene koje su bile oko njega i u jednom ga trenutku voljele, govorile su kako su se zaljubile u njegove oči, ali da bi došao trenutak kada bi te oči postale mračne - objasnio je Ross.
- Mila, njegova djevojka, zvala ih je 'oči serijskog ubojice'. Činilo se da nije pokazivao puno kajanja za ono što je učinio. Čak i u zatvoru, željeli smo razgovarati s njim – i on je pristao. Ali budući da je bio tako loš zatvorenik i uvijek pod disciplinskim mjerama, uskraćen mu je pristup vanjskim medijima. Tako da nikada nismo uspjeli razgovarati s njim. - Što mu je bilo u glavi? Rekao je da je postao vrag. Razmišlja o 'ubij, ubij, ubojstvo, ubojstvo, ubojstvo'. To su njegove riječi.
U lipnju 2024. godine, Wilsona su osudili za ubojstvo Melton i Ruiz. U kolovozu iste godine osuđen je na smrt.
Ured šerifa okruga Lee rekao je za Newsweek da je Wilson primio 3903 poruke između 12. lipnja 2024., dana kada je osuđen, i 12. srpnja te godine. Prema istom izvoru, primio je i 65 pisama te 754 fotografije, od kojih su 163 odbijene jer su bile "neprikladne prirode". Državni odvjetnici Floride osudili su njegove pristaše.
Ross je rekao da je internetski prikaz Wilsona kao "isklesanog" danas izblijedio. Na novijim zatvorskim fotografijama izgleda natečeno i zapušteno, s nekoliko zuba koji mu nedostaju.
- Radim ovo jako dugo, 34 godine, i moram reći da nikada nisam vidjela nekoga tako zlog kao što je Wade Wilson - objavila je novinarima Amira Fox, državna odvjetnica 20. sudskog okruga Floride, nakon što je Wilsonu izrečena smrtna kazna.
- I nikada nisam bila toliko zapanjena kao kad sam vidjela da neki ljudi u zajednici zapravo misle da je dobra ideja podržavati nekoga tako zlog i monstruoznog.
Ovi stravični zločini ostavili su dubok ožiljak na voljenima žrtava i na zajednici. On je na smrtnoj kazni u izolaciji s malo vanjskog kontakta.
Žali se na smrtnu presudu, ali će ondje biti doživotno – otići će u lijesu.
