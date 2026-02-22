Obavijesti

DOBIO SMRTNU KAZNU

FOTO Bolesno: Žene su zaluđene ovim ubojicom! Obasipaju ga pismima, a cure i nove šok fotke

Wade Wilson priznao je divljačka ubojstva dviju žena, no čak ni ta brutalnost nije uspjela odbiti njegove obožavateljice. Takozvani "ubojica Deadpool" postao je središte izopačenog, gotovo kultnog pokreta, privukavši stotine žena koje su mu se zaklinjale na odanost...
Brian Ross, jedan od redatelja i producenata dokumentarca "Handsome Devil: Charming Killer", izrazio je svoje čuđenje ovim slučajem. ​- Pratio sam mnoge kriminalce i brutalne ubojice, ali ovo je izvanredan fenomen koji ga okružuje - rekao je Ross za Fox News Digital. | Foto: Youtube/Screenshoot
