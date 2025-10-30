FOTO Bujna Amerikanka jedva čeka Noć vještica! Ponosna je na atribute. Obožava mini kostime
Amanda Nicole američka je manekenka i influencerica koja obožava Noć vještica. Svake godine 'izmisli' neki novi minijaturni kostim kojim obraduje svojih više od osam milijuna pratitelja na Instagramu, njezin stil opisuju kao 'seksi horor'...
| Foto: Profimedia